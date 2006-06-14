Депутаты БЮТ Броварского райсовета требуют расследования факта избиения председателя фракции Галины Нетяги

Депутаты Блока Юлии Тимошенко Броварского райсовета Киевской области требуют от власти расследовать факт избиения председателя фракции БЮТ в Броварском районном совете Галины НЕТЯГИ.

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал депутат Броварского райсовета Иван БЕЦА.

Он напомнил, что 11 июня было совершено разбойное нападение на Г.НЕТЯГУ, вследствие чего женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.

И.БЕЦА подчеркнул, что нападения на представителей БЮТ имеют системный характер - 8 июня был убит депутат фракции БЮТ в Нежинском городском совете Григорий Потильчак, который возглавлял депутатскую комиссию по расследованию злоупотреблений должностными лицами горисполкома. 10 июня на виду у членов семьи выстрелами в упор расстрелян депутат Запорожского городского совета, члена фракции БЮТ Виктор Савин.

“Сегодня по стране прокатилась очередь вістрелов, на которые никто не реагирует”, - сказал он

“Мы имеем все основания утверждать, что это политическая расправа, политическое давление и требуем от высших должностных лиц, правоохранительных органов обратить внимание на расследование этого дела”, - подчеркнул он.

По словам депутата, соответствующее заявление фракции БЮТ Броварского райсовета направлено в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и депутатам Киевского областного совета.

Он убежден, что ответственность за это преступление лежит на власти, “которая борется с уже оппозиционным БЮТ”.

И.БЕЦА пообещал, что расследование этого дела будет широко освещаться в СМИ.