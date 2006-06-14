Пресс-конференции ”Правда о ситуации на Кременчугском стале-литейном из первых уст”

Инициатор пресс-конференции: ОАО "Кременчугский сталелитейный завод"

17.05.2006 г., 29.05.2006 г., 2.06.2006 г., 9.06.2006 г. по инициативе ЗАО "Холдинговая компания "ТЭКО-Днепрометиз", акционера, владеющего более 10% акций ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" в г. Днепропетровске были созваны внеочередные общие собрания акционеров ОАО "Кременчуг-ский сталелитейный завод".

В результате этих собраний вокруг Кременчугского сталелитейного завода создалось негативное информационное поле.

В связи с этим руководство заводом считает целесообразным в откры-том диалоге с представителями СМИ рассказать об истинном положении дел.

В частности осветить следующие вопросы:

- состояние дел на предприятии;

- как были созваны и проведены все четыре собрания акционеров в г. Днепропетровске;

- роль в этом "независимого" регистратора – ООО "Профреестр"

- комментарии очевидцев о том, как за закрытыми дверьми, куда не пускают ни акционеров, ни комиссию по ценным бумагам решалась судьба более четырех тысяч акционеров и работников завода.