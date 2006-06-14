Пресс-конференции ”Правда о ситуации на Кременчугском стале-литейном из первых уст”

15:29, 14 июня 2006
Последние события
0

Инициатор пресс-конференции: ОАО "Кременчугский сталелитейный завод"

17.05.2006 г., 29.05.2006 г., 2.06.2006 г., 9.06.2006 г. по инициативе ЗАО "Холдинговая компания "ТЭКО-Днепрометиз", акционера, владеющего более 10% акций ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" в г. Днепропетровске были созваны внеочередные общие собрания акционеров  ОАО "Кременчуг-ский сталелитейный завод".

 В результате этих собраний вокруг Кременчугского  сталелитейного завода создалось негативное информационное поле.

 

В связи с этим руководство заводом считает целесообразным  в откры-том диалоге с представителями СМИ рассказать об истинном положении дел.

 

В частности осветить следующие вопросы:

 

- состояние дел на предприятии;

 - как были созваны и проведены  все четыре собрания акционеров в г. Днепропетровске;

- роль в этом  "независимого" регистратора – ООО "Профреестр"

 - комментарии очевидцев о том, как за закрытыми дверьми, куда не пускают ни акционеров, ни комиссию по ценным бумагам  решалась судьба более четырех  тысяч акционеров и работников завода.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter