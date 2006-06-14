20 партий и общественных объединений проведут Всеукраинскую народную раду

В Киеве 16 июня по инициативе 20 политических партий и общественных объединений пройдет Всеукраинская народная рада для осуществления прорыва в поисках альтернативных моделей развития Украины.

Об этом сообщил представитель Украинской народной партии Павел МОВЧАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Причины, которые побудили нас созвать Всеукраинскую раду заключаются в тех реальных угрозах, которые возникли для независимости Украинского государства и украинской нации. Мы должны решительно противодействовать атакам против государства», - сказал П.МОВЧАН.

В свою очередь, первый заместитель председателя Украинской народной партии Иван ЗАЕЦ среди угроз назвал парад предоставления русскому языку статуса регионального, а также угрозу европейскому выбору Украины. «Это не языковой сепаратизм, а угроза раскола государства. При отсутствии Конституционного суда, параличе центральной власти, распоясались местные органы самоуправления», - констатировал он.

Представитель оргкомитета по проведению Всеукраинской народной рады Анатолий ПОГРИБНЫЙ сообщил, что на форуме планируется принять резолюцию, которая будет предусматривать создание Координационного штаба «Защитим Украину». «Кроме того, мы планируем обратиться к Президенту Украины с призывом использовать всю полноту своих полномочий. Мы также негативно воспринимаем политическую реформу МЕДВЕДЧУКА-МОРОЗА, которая перетягивает власть на парламент. Это губительно для Украины и ЮЩЕНКО должен стать своеобразным украинским Де Голем», - сказал он.

В свою очередь еще один представитель оргкомитета форума Кирилл СТЕЦЕНКО сообщил, что Всеукраинская народная рада будет дополнена молодежной частью под названием «Черная рада». В этом мероприятии примут участие украинские исполнители.