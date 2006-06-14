Коалиция Деснянского райсовета Киева намерена инициировать переизбрание председателя совета

Коалиционное большинство депутатов Деснянского районного совета Киева на заседании сессии 15 июня намерено инициировать переизбрание председателя совета Юрия ЗАХАРИЧЕВА, избранного 26 апреля.

Об этом сообщил депутат Деснянского райсовета Киева Виктор ХОДАКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы вернемся к этому вопросу, обоснуем его (Ю.ЗАХАРИЧЕВА) отношение к полномочиям председателя совета и отменим предыдущее решение о его избрании», - сказал В.ХОДАКОВСКИЙ. Он уточнил, что большинство обсудит возможные кандидатуры на эту должность только после отмены решения об избрании председателем Ю.ЗАХАРИЧЕВА.

По мнению еще одного депутата райсовета Анатолия ГУНЬКОВА, Ю.ЗАХАРИЧЕВ подменил собой представительскую власть в районе. «Он блокирует проведение сессии, в районе не открыты депутатские приемные», - аргументировал он.

Между тем, депутаты не исключают, что Ю.ЗАХАРИЧЕВ предпримет действия для блокирования проведения сессии 15 июня. «Зал будет закрыт и депутатов не пустят. Но мы найдем помещение и проведем эту сессию», - подчеркнул В.ХОДАКОВСКИЙ. По его словам, инициативу избрания нового председателя поддерживает коалиционное большинство («Блок «Наша Украина», БЮТ, ГАК, Блок В.Кличко) в составе 42 депутатов. «Для принятия решения необходимо 39 голосов», - добавил депутат.

В.ХОДАКОВСКИЙ также сообщил, что депутаты райсовета обратились в СБУ и ГПУ для проверки факта о получении Ю.ЗАХАРИЧЕВЫМ образования. «Он (Ю.ЗАХАРИЧЕВ) имеет диплом, но не имеет образования. А в соответствии с законодательством, такой человек не имеет права занимать руководящую должность», - пояснил он.

Кроме того, депутат считает, что за «игнорирование ситуации в Деснянском райсовете может быть поставлен вопрос о недоверии мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ». «Если мэр не обращает внимания на эту ситуацию, то он и сам должен уйти в отставку. Люди Блока Черновецкого в Деснянском райсовете ведут себя неадекватно. Непонятно – это политика, религия или что?», - сказал В.ХОДАКОВСКИЙ.

Как ранее сообщал УНИАН, коалиционное большинство депутатов Деснянского районного совета Киева 5 июня выступило с заявлением о бездеятельности новоизбранного председателя совета Ю.ЗАХАРИЧЕВА (Блок Черновецкого) и обратилось к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не назначать его на должность председателя районной государственной администрации.

Официальное обращение к Президенту подписали 42 из 76 депутатов Деснянского райсовета. Первое пленарное заседание сессии состоялось 26 апреля, на котором из двух кандидатов (от БЮТ и Блока Леонида Черновецкого) был избран Ю.ЗАХАРИЧЕВ. Сессия не была закрыта, и ее второе пленарное заседание было перенесено сначала на 4 мая, потом на 11, 18, 25 мая и далее на 1 и 8 июня.