Мэр Броваров убежден в своей победе на повторных выборах городского председателя

Действующий городской председатель Броваров Виктор АНТОНЕНКО убежден в своей победе на повторных выборах мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“К сожалению, другой команды, которая бы могла прийти и руководить городом Бровары, нет на сегодняшний день”, - сказал В.АНТОНЕНКО.

Он заметил, что все кандидаты на должность мэра Броваров, проводя встречи с избирателями, не представили “ни одного члена своей команды”.

“Есть единственная команда в городе Бровары, где я - действующий городской председатель”, - добавил он.

В.АНТОНЕНКО заметил, что 1 июня на сессии Броварского горсовета утвержден новый состав исполнительных органов города, куда вошли 12 человек. Он подчеркнул, что из пяти кандидатов в мэры города, которые набрали больше всего голосов во время выборов 26 марта, четверо представлены в новосозданных органах исполнительной власти.

Он также опроверг заявления некоторых кандидатов на должность мэра города о давлении со стороны действующей власти.

“На сегодня в городе Бровары ни одного официального заявления о давлении на кого-то из кандидатов не существует”, - сказал В.АНТОНЕНКО.

По мнению действующего мэра, таким образом некоторые кандидаты пытаются получить поддержку людей и занимаются “черным пиаром”. “Все обвинения и заявления безосновательные”, - сказал мэр города.

В.АНТОНЕНКО проинформировал, что его штаб готовится к повторным выборам только на протяжении 6 дней и потратил на это 32 тыс. грн.

Он заверил, что выборы 18 июня в городе пройдут спокойно, открыто, прозрачно и честно.

Как сообщал УНИАН, Броварская городская избирательная комиссия 31 марта признала выборы городского председателя недействительными на основании многочисленных заявлений и жалоб о системных нарушениях, с которыми проводились выборы. Повторные выборы мэра Броваров назначены на 18 июня.