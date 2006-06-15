Правление Кременчугского сталелитейного завода инициирует проведение собрания акционеров 15 августа

Правление ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” инициирует проведение общего собрания акционеров 15 августа 2006 года.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель главы правления экономики и финансов ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” Наталья РУДА.

По ее словам, на собрании 15 августа акционеры планируют заслушать отчет правления, ревизионной комиссии, а также одной из международных аудиторских компаний о результатах работы предприятия за 2005 год. Акционеры также планируют утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и порядок распределения прибыли за 2005 год, рассмотреть вопрос о переизбрании органов правления, переизбрании регистратора.

Представляющий интересы ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” адвокат Андрей КАПЛИН отметил, что в связи с действиями регистратора – ООО «Профреестр» - было сорвано назначенное на 31 марта собрание акционеров ОАО, а также инициировано ряд, по словам адвооката, «нелегитимных» собраний акционеров, проведенных в Днепропетровске 17, 29 мая, а также 2 и 9 июня, на которых, в частности, был поставлен вопрос о проведении дополнительной эмиссии на предприятии.

В то же время, как сообщил после пресс-конференции представляющий интересы одного из акционеров ОАО «КСЗ» - ЗАО "Холдинговая компания "ТЕКО-Днепрметиз" - адвокат Юрий БЕРГЕЛЬСОН, проведенные в Днепропетровске собрания являются абсолютно легитимными, на них был кворум, принятые на них решения также являются легитимными. Он также отметил, что на сегодня банк «Форум» владеет, приблизительно, 30% пакетом акций завода. Поэтому, по словам Ю.БЕРГЕЛЬСОНА, банк должен считаться с интересами других акционеров этого ОАО.

Как сообщал УНИАН, акционеры Кременчугского сталелитейного завода 17 мая избрали новым председателем наблюдательного совета предприятия председателя правления ЗАО "Холдинговая компания "ТЕКО-Днепрметиз" Валерия НОВИЦКОГО, а членами НС - еще одного представителя "ТЕКО-Днепрметиз" Сергея ТИГИПКО, а также Владимира ФЕСЕНКО и Валерия ШЕПИНА.

До этого с марта 2004 года НС возглавлял заместитель начальника управления инвестиционного бизнеса банка "Форум" Павел ЛЕБЕДЕВ, которому принадлежало 4,377% акций.

Акционеры также утвердили новым председателем правления предприятия Дмитрия ЧЕРНЕНКО, а новым регистратором - ООО "ОФР - Запорожье" вместо "Профреестр".

ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” производит стальное литье, около 1% продукции составляют изделия для большегрузных автомобилей, грузовых вагонов и трубные заготовки.

Основными заказчиками продукции завода являются вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия, в том числе, Стахановский вагоностроительный завод, “Днепровагонмаш” (Днепропетровская область), Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область), “Азовмаш” (Донецкая область).