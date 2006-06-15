Правление Кременчугского сталелитейного завода инициирует проведение собрания акционеров 15 августа
Правление ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” инициирует проведение общего собрания акционеров 15 августа 2006 года.
Правление ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” инициирует проведение общего собрания акционеров 15 августа 2006 года.
Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель главы правления экономики и финансов ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” Наталья РУДА.
По ее словам, на собрании 15 августа акционеры планируют заслушать отчет правления, ревизионной комиссии, а также одной из международных аудиторских компаний о результатах работы предприятия за 2005 год. Акционеры также планируют утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и порядок распределения прибыли за 2005 год, рассмотреть вопрос о переизбрании органов правления, переизбрании регистратора.
Представляющий интересы ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” адвокат Андрей КАПЛИН отметил, что в связи с действиями регистратора – ООО «Профреестр» - было сорвано назначенное на 31 марта собрание акционеров ОАО, а также инициировано ряд, по словам адвооката, «нелегитимных» собраний акционеров, проведенных в Днепропетровске 17, 29 мая, а также 2 и 9 июня, на которых, в частности, был поставлен вопрос о проведении дополнительной эмиссии на предприятии.
В то же время, как сообщил после пресс-конференции представляющий интересы одного из акционеров ОАО «КСЗ» - ЗАО "Холдинговая компания "ТЕКО-Днепрметиз" - адвокат Юрий БЕРГЕЛЬСОН, проведенные в Днепропетровске собрания являются абсолютно легитимными, на них был кворум, принятые на них решения также являются легитимными. Он также отметил, что на сегодня банк «Форум» владеет, приблизительно, 30% пакетом акций завода. Поэтому, по словам Ю.БЕРГЕЛЬСОНА, банк должен считаться с интересами других акционеров этого ОАО.
Как сообщал УНИАН, акционеры Кременчугского сталелитейного завода 17 мая избрали новым председателем наблюдательного совета предприятия председателя правления ЗАО "Холдинговая компания "ТЕКО-Днепрметиз" Валерия НОВИЦКОГО, а членами НС - еще одного представителя "ТЕКО-Днепрметиз" Сергея ТИГИПКО, а также Владимира ФЕСЕНКО и Валерия ШЕПИНА.
До этого с марта 2004 года НС возглавлял заместитель начальника управления инвестиционного бизнеса банка "Форум" Павел ЛЕБЕДЕВ, которому принадлежало 4,377% акций.
Акционеры также утвердили новым председателем правления предприятия Дмитрия ЧЕРНЕНКО, а новым регистратором - ООО "ОФР - Запорожье" вместо "Профреестр".
ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” производит стальное литье, около 1% продукции составляют изделия для большегрузных автомобилей, грузовых вагонов и трубные заготовки.
Основными заказчиками продукции завода являются вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия, в том числе, Стахановский вагоностроительный завод, “Днепровагонмаш” (Днепропетровская область), Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область), “Азовмаш” (Донецкая область).