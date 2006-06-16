Онопенко отмечает, что БЮТ поддерживает Ратникова на повторных выборах мэра Броваров

Блок Юлии Тимошенко поддерживает Дмитрия РАТНИКОВА на повторных выборах городского председателя города Бровары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя БЮТ Василий ОНОПЕНКО.

“Я откровенно заявляю для жителей Броваров о том, что совет блока своего решения (о поддержке Д.РАТНИКОВА - УНИАН) не менял, совет блока решения о поддержке другого кандидата на должность мэра не принимал. Есть единственное решение о поддержке Д.РАТНИКОВА”, - отметил В.ОНОПЕНКО.

Он подчеркнул, что все местные договоренности центральными органами блока не воспринимаются.

По словам В.ОНОПЕНКО, он не понимает, что произошло в местной организации БЮТ, которая перестала поддерживать Д.РАТНИКОВА на должность мэра.

По его мнению, “власть начинает ржаветь тогда, когда ее разъедает ржавчина на местах через определенные кулуарные договоренности”. Он отметил, что политики должны быть последовательными в своих действиях.

“На таких людей опираться нельзя. Я думаю, придет время и действиям этих лиц будет дана соответствующая оценка”, - сказал В.ОНОПЕНКО, комментируя решение Броварской городской организации БЮТ поддерживать на повторных выборах мэра действующего городского председателя Виктора АНТОНЕНКО.

В то же время В.ОНОПЕНКО подчеркнул, что окончательное решение о том, кого избрать мэром города, - В.РАТНИКОВА или действующего мэра В.АНТОНЕНКО - будут принимать жители Броваров на повторных выборах 18 июня.

Как сообщал УНИАН, на выборах 26 марта Броварская городская организация БЮТ выдвигала на должность мэра Д.РАТНИКОВА. В ходе предвыборной кампании Д.РАТНИКОВ и другие кандидаты заявляли о применении действующим мэром В.АНТОНЕНКО “черного пиара” и админресурса.

Броварская городская избирательная комиссия 31 марта признала выборы городского председателя недействительными на основании многочисленных заявлений и жалоб о системных нарушениях, с которыми проводились выборы. Повторные выборы мэра Броваров назначены на 18 июня.

2 июня Броварская городская организация БЮТ заявила о сотрудничестве с действующим мэром В.АНТОНЕНКО. На пресс-конференции в УНИАН председатель городской организации ВО “Батькивщина” (входит в БЮТ - УНИАН) Анатолий КРИВОНОС рассказал о завершении формирования городской власти в Броварах. В частности, о создании большинства в горсовете, в которое вошли представители БЮТ, партий “Единство” и “Вече”, и создание исполнительного комитета и эффективного взаимодействия с действующим мэром города. “Фракция БЮТ в горсовете и мэр В.АНТОНЕНКО взяли на себя совместную ответственность за судьбу города”, - отмечалось в ходе пресс-конференции.

В то же время А.КРИВОНОС заметил, что городская организация БЮТ еще не приняла решения о поддержке кандидата на должность мэра на повторных выборах 18 июня, и сделает это на ближайшей партийной конференции. Говоря о сотрудничестве с нынешним мэром, он подчеркнул, что БЮТ заявляла о сотрудничестве с тем человеком, которого поддержат избиратели, а В.АНТОНЕНКО на выборах мэра набрал немного меньше голосов, чем БЮТ.