Фракция БЮТ в Киесовете заявляет об узурпации ключевых комиссий совета Блоком Черновецкого

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете заявляет об узурпации ключевых комиссий совета Блоком Леонида Чернивецкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении фракции БЮТ в Киевсовете, которую зачитал на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя фракции БЮТ в Киевском городском совете Андрей АРТЕМЕНКО.

“Нарушая законное право депутата работать в постоянной комиссии, учитывая желание, профессиональные навыки и опыт, секретарь Киевсовета распределил депутатов (в состав комиссий - УНИАН) по собственному усмотрению, прикрываясь “большинством”, в которое вошли Блок Леонида Черновецкого, “Наша Украина” и Партия регионов. В итоге ключевые комиссии по вопросам бюджета, землепользования, градостроения и собственности узурпированы этим “большинством”, - отмечается в заявлении.

По мнению членов фракции БЮТ, это означает, что в г. Киеве и в дальнейшем будет продолжаться практика кулуарного решения важных для киевлян вопросов распределения земли, средств и собственности. Фракция БЮТ выражает решительный протест против подготовки к внедрению теневых схем в работе киевской власти и оставляет за собой законное право контроля за ее действиями.

А.АРТЕМЕНКО напомнил, что во время формирования на предыдущих сессиях согласительного совета по подготовке к распределению постоянных комиссий Киевсовета, фракция БЮТ подчеркивала необходимость пропорционального распределения депутатов Киевсовета во все комиссии “с необходимостью учета демократического принципа распределения, а именно, если председатель комиссии является представителем одной политической силы, то эта комиссия не может быть из представителей данной фракции”.

Он сообщил, что в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам бюджета и социального экономического развития от фракции Блока Л.Черновецкого вошли 5 человек, от БЮТ – 1; в постоянную комиссию по вопросам земельных отношений соответственно 5 и 1 депутат, в постоянную комиссию по вопросам градостроения и архитектуры - 4 и 1 депутат, в постоянную комиссию по вопросам собственности соответственно 4 и 2 депутата.

В то же время в комиссию Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты от БЮТ вошли три депутата, от Блока Л.Черновецкого - ни одного, в постоянную комиссию по вопросам экологической политики от БЮТ вошли три депутата, от Блока Л.Черновецкого - ни одного, в постоянную комиссию по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики от БЮТ - 4 депутата, Блока Л.Черновецкого - ни одного, в постоянную комиссию по вопросам науки и инновационной политики от БЮТ - 2, Блока Л.Черновецкого - ни одного.

А.АРТЕМЕНКО также отметил, что фракция БЮТ в Киевсовете переходит в оппозицию. “Какая это будет оппозиция - конструктивная или непримиримая - покажет время”, - добавил он.

А.АРТЕМЕНКО заверил, что БЮТ будет критиковать Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, когда он будет не прав, и будет поддерживать, когда он будет предпринимать шаги, непосредственно направленные на выполнение программы БЮТ.

Кроме этого, фракция БЮТ в Киевсовете будет требовать, чтобы все вопросы, которые будут рассматриваться на сессиях, с соблюдением регламента проходили обсуждения на постоянных комиссиях, в которые входят представители БЮТ. “Представители блока не вошли в ключевые комиссии Киевсовета, однако мы будем делегировать наших депутатов на все заседания этих комиссий, мы имеем право это делать на основании регламента и закона”, - заметил А.АРТЕМЕНКО.

В свою очередь, народный депутат из фракция БЮТ Анатолий СЕМИНОГА отметил, что узурпация власти в ведущих комитетах Киевсовета свидетельствует, что “старые схемы, которые были наработаны предыдущей властью, мэром ОМЕЛЬЧЕНКО, сегодня успешно возвращаются и усваиваются новой командой”.

Как сообщал УНИАН, 14 июня депутаты Киевского городского совета приняли решение об утверждении 16 постоянных комиссий совета и их состав.

Как отметил на заседании Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, все комиссии сформированы с учетом мнения большинства Киевсовета и согласованы представителями всех фракций.

На протяжении всей сессии Киевсовета неоднократно представители БЮТ поднимали вопрос о невозможности утверждения состава комиссий, поскольку не учтены их интересы и без согласования фракции. Они предлагали пересмотреть их состав.