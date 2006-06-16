Белорусские оппозиционеры рассчитывают, что наказание Козулину будет смягчено, если к суду будет привлечено внимание мировых СМИ

Белорусские оппозиционеры рассчитывают, что власть смягчит наказание экс-кандидату на пост президента Беларуси, лидеру Белорусской социал-демократической партии “Грамада” Александру КОЗУЛИНУ, который сейчас находится в следственном изоляторе и обвиняется в хулиганстве и организации уличных беспорядков, если к судебному процессу будет привлечено внимание мировых СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители белорусской оппозиции, а также дочь А.КОЗУЛИНА Юлия КОЗУЛИНА.

“Мы понимаем, что в любом случае будет срок – потому что уже прошло три месяца, как КОЗУЛИН сидит в СИЗО. Мы надеемся, что эти (информационные) кампании повлияют на нашу власть, которая дает указания суду относительно приговора КОЗУЛИНУ. Поэтому мы надеемся, что приговор будет более мягким”, - отметила Ю.КОЗУЛИНА, добавив, что сейчас ее отцу грозит 6 лет заключения.

В свою очередь, белорусский кинорежиссер Юрий ХАЩЕВАТСКИЙ заявил, что власть обвиняет А.КОЗУЛИНА в организации массовых беспорядков, тогда как колонна манифестантов шла с “шарами и цветами”, когда на нее была осуществлена “военная операция” спецназа, “избиение людей”. Он также отметил зависимость белорусских судов от власти. Кроме того, Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ заявил, что сегодня из Беларуси распространяется “огромная опасность, которая уже поразила и Россию” – СМИ превращаются в “оружие массового поражения” и “зомбируют население”.

Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ с сожалением отметил, что белорусской оппозиции очень тяжело рассчитывать на поддержку “европейской бюрократии”, поскольку ее представители частично являются дипломатами и пытаются что-то немного “сглаживать”. “Есть лишь единственный выход – общественное возмущение, общественное давление нормальных независимых СМИ, и тогда хоть что-то мы сможем сделать”, - отметил белорусский оппозиционер.

Организаторы пресс-конференции заявили, что после президентских выборов и протестов, которые прокатились за ними, список политзаключенных в Беларуси пополнился сотнями новых имен. Большинство из были заключены в тюрьму на срок от одной недели до нескольких месяцев – за участие в акциях протеста. Однако в ближайшее время должны состояться еще три суда, обвиняемым на которых угрожают более серьезные наказания – до 6 лет лишения свободы.

Дело А.КОЗУЛИНА – одна из них. Второе – обвинение активистов организации «Партнерство», которая занималась наблюдением за выборами, в участии в незарегистрированной организации; статья за эти действия была внесена в Уголовный кодекс Республики Беларусь перед избирательной кампанией 2006 года. Третий процесс - дело Николая АВТУХОВИЧА, по утверждению белорусских оппозиционеров, было начато после того, как он затронул вопрос коррупции в налоговой инспекции, хотя во время предыдущих проверок к предпринимателю претензий не было.

В свою очередь, координатор Инициативы «Солидарность» Александр ДЕМЧЕНКО сообщил, что сегодня во многих странах проводятся пресс-конференции в рамках международной кампании «За свободу политзаключенных в Беларуси!», которая стартует 16 июня. “Эти акции должны привлекать внимание к проблемам прав человека, к проблемам гражданских свобод в Беларуси”, - отметил он, добавив, что соответствующие мероприятия также проводятся сегодня в США, Канаде, Польше, России, Эстонии, Литве, Франции, Финляндии и других странах.

А.ДЕМЧЕНКО также сообщил, что сегодня в 19.00 возле посольства Беларуси в Киеве состоится театрализованная акция «Самый гуманный суд в мире».