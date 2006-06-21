В марте 2006 года произошел первый в истории Украины дефолт по облигациям на сумму 50 мил-лионов гривен, выпущенным фирмой «Агропродукт» - дочерней компанией ОАО «Агроэкспорт».

Председатель наблюдательного совета ОАО «Агроэкспорт» Геннадий Жильцов и председатель правления ОАО «Агроэкспорт» Михаил Прохоров обвиняют банк "Аваль" в содействии финансовому мошенничеству, что стало одной из главных причин банкротства компании.

Фирма «Агроэкспорт», образованная в 1998 году, за короткий срок заняла одно из ведущих мест на зер-новом рынке Украины. Компания владеет сетью из 11 зерновых элеваторов общим объемом в 800 тыс тонн, собственным речным флотом, пристанью и перегрузочным комплексом в Николаевском речном порту. В рай-оне порта предприятие построило современнейший маслоэкстракционный завод, третий по мощности в Евро-пе. В 2003 году "Агроэкспорт" отгрузил за рубеж 1,5 миллиона тонн зерна и семян подколнечника, около 12% всего украинского зернового экспорта.

С начала 2005 года фирма испытывает значительные финансовые затруднения. Руководство "Агроэкс-порта" убеждено, что они вызваны выводом денег из компании бывшим финансовым директором Константи-ном Картошкиным. По мнению основного акционера Геннадия Жильцова, махинации совершались при уча-стии управляющего Николаевским отделением банка "Аваль" Сергея Прудкого. Банк "Аваль" - один из основных кредиторов "Агроэкспорта" в настоящее время он предъявил иск к компании на сумму 15 млн. дол-ларов. Управляющие компании-должника уверены, что эти кредитные средства имеют весьма сомнительное происхождение, утверждают, что это их собственные деньги - те самые которые были украдены мошенника-ми, сотрудничающими с "Авалем". За последнее время десятки фирм за долги перед Николаевским "Ава-лем" были разорены и оказались под контролем аффиллированной с ним структуры "Аваль-Эталон".

Николаевская областная прокуратура, которая должна подтвердить или опровергнуть эти обвинения, за-тягивает следствие. Дело о многомиллионном мошенничестве, в котором фигурируют десятки подставных фирм, ведет всего лишь один следователь. На то, чтобы добиться от банка необходимых документов, понадо-бился год. Многочисленные обращения в Генеральную прокуратуру Украины об ускорении следствия и на-правлении на него дополнительных сил остаются безответными.

Весной 2006 года "Агроэкспорт" подвергся новой рейдерской атаке. Другой кредитор фирмы - фили-ал российского концерна "Астон" - за пять дней добился от Николаевского хозяйственного суда решения о банкротстве и ликвидации компании "Агроэкспорт". Судья Горобченко рассмотрел дело без присутствия от-ветчика на том основании, что истец, якобы, не может его найти. Компании вели совместную деятельность в течение многих лет, Николаевский хозяйственный суд рассмотрел десятки дел с участием "Агроэкспорта" и такое решение судьи руководство фирмы считает возмутительным нарушением прав собственников и других кредиторов предприятия.

Пока дело обжалуется в судах высших инстанций, ликвидатор, назначенный судом Алексей Солянник, пытается силовыми методами захватить котроль над фирмой и принадлежащими ей объектами. Столкновения охранных фирм, представляющих интересы "Агроэкспорта" и ликвидатора, могут в любой момент обернуться кровопролитием. Последняя попытка захвата произошла уже после того как Алексей Солянник был лишен ли-цензии. Николаевские городские власти и облгосадминистрация проявляют удивительное равнодушие к судьбе одного из крупнейших предприятий области.

Скандал уже вышел на международный уровень после объявления дефолта по облигациям, выпу-щенным "Агропродуктом", дочерней фирмой "Агроэкспорта". Ценные бумаги были размещены в укра-инских и российских банках. Первый обвал отечественных облигаций несомненно скажется на репута-ции укранского бизнеса.

Представители "Агроэкспорта" обращаются к высшему руководству Генеральной прокуратуры, МВД, народным депутатам и Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию и разобраться, что же привело к банкротству одного из лидеров отечественного агробизнеса.

По убеждению г-на Жильцова, сохранение фирмы и восстановление ее работы сделает возможным воз-врат всех ее долгов в течение 3 лет.