25 июня на Крещатике состоится Крестный ход, посвященный 5-й годовщине визита в Украину Ивана Павла II

25 июня в Киеве на Крещатике состоится Крестный ход, посвященный 5-й годовщине посещения Украины Папой Римским Иваном Павлом II.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР.

По его словам, это одно из праздничных мероприятий, которые состоятся в Украине в рамках отмечания 5-й годовщины визита понтифика.

Организаторы крестного хода ожидают, что в нем примут участие и высокие гости. После завершения хода запланировано торжественное Благословение для гостей и паломников, сообщил Л.ГУЗАР.

По его словам, 25 июня состоится литургия в Церкви Святого Василия в Киеве, а 27 июня – в Церкви Святой Софии в Риме.

Он отметил, что на торжества приглашены представители всех украинских церквей.

Празднование годовщины визита Ивана Павла II начнется 23 июня в Национальной филармонии Украины. Как сообщил на пресс-конференции режиссер мероприятия Василий ВОВКУН, в нем ожидается участие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам В.ВОВКУНА, в фойе филармонии будет развернута большая выставка работ фотохудожника Василия ПИЛИПЮКА, который отслеживал весь визит Папы Римского в Украину 5 лет назад. Также, по словам режиссера, народный депутат Украины Игорь ОСТАШ будет презентовать книгу “Папа и Украина”.

В свою очередь глава УГКЦ на вопрос журналистов, как он оценивает сегодняшнюю политическую ситуацию в Украине, ответил, что в делах политики он является только “зрителем”. В то же время он добавил: “Что я желал бы как гражданин – чтобы была развязка, которая как можно скорее дала нам нормальную жизнь, чтобы мы не переживали такого напряжения”.

На вопрос, каким образом в Украине можно преодолеть межконфессиональные противоречия, кардинал отметил: “Устранить противостояние вполне возможно, если мы этого хотим”. Вместо этого, по его словам, наблюдается “маловато желания настоящего единства”.