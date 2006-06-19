Ромские правозащитные организации выступают за разработку программы защиты и развития ромов в Украине

Ромские правозащитные организации выступают за разработку всеукраинской программы защиты и развития ромов, сообщила представитель всеукраинской сети ромских правозащитных проектов Земфира КОНДУР на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По ее словам, в конце 2003 года в Украине начал работу проект “Защита прав ромов в Украине и обеспечение доступа к правосудию”, который финансируется Европейской комиссией. По результатам 2,5 лет деятельности проекта выяснилось, что украинские ромы систематически подвергаются разного рода дискриминациям. З.КОНДУР отметила, что чаще всего ромы страдают от действий должностных лиц органов местного самоуправления, милиции, судов.

По информации представителя сети ромских правозащитных проектов, членов ромских общин безосновательно задерживают и избивают работники милиции, требуют признаться в совершении преступлений, к которым они не причастны, при этом это часто происходит в конце года “для улучшения статистики раскрытия правонарушений”. Также, по ее словам, часто случаются случаи, когда ромов задерживают и безосновательно берут отпечатки пальцев.

Представители ромских организаций жалуются на безосновательное игнорирование проблем ромов со стороны медицинских служб и приводят примеры прямых отказов работников “скорой помощи” выехать и оказать медицинскую помощь членам ромских общин, заявила З.КОНДУР. Также они обвиняют суды в необъективном рассмотрении дел, в которых фигурируют ромы.

З.КОНДУР констатирует, что “ромы в Украине до сих пор остается наиболее незащищенной группой”, в связи с чем ромские правозащитные организации считают необходимым разработать всеукраинскую программу защиты и развития ромов в Украине. Ее целью должно стать улучшение знаний ромов о своих правах как граждан, а также улучшение социальной защиты ромов в Украине.