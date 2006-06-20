«Укрспецпостач» требует от «Октябрьского сахарного комбината» прекратить реализацию в Украине сахара, ввезенного на давальческих условиях

Государственная компания «Укрспецпостач» требует от ООО «Октябрьский сахарный комбинат» прекратить реализацию в Украине сахара, ввезенного на давальческих условиях. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила юридический консультант компании Елена ТИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, летом 2005 года ГП «Укрспецпостач» в рамках стабилизационной программы правительства на продовольственном рынке Украины закупила за средства НАК «Нафтогаз Украины» 25 тыс. тонн сахара у киргизской компании ООО «Авиационный союз». Под гарантию вывоза сырья украинская компания выдала векселя на сумму 14 млн. долл. «Укрспецпостач» приняла сахар на давальческую переработку у киргизского нерезидента на условиях дальнейшего вывоза и переработала его.

По словам Е.ТИЩЕНКО, когда соответствующая программа правительства по стабилизации ситуации на рынке сахара завершилась, весь сахар, который пришел в Украину на давальческих условиях, необходимо было вывезти из Украины. В тоже время представители киргизской компании создали с украинским перерабатывающим заводом - «Октябрьский сахарный комбинат» «искусственный судебный процесс», в котором украинский завод, зарегистрированный в Полтаве, обратился с иском к киргизской компании в Харьковский хозяйственный суд. В этом процессе нерезидент признал перед Октябрьским сахарным комбинатом «фиктивную задолженность» в размере 20,5 млн. грн. в виде недополученной прибыли. При этом в данном процессе стороны подписали мировое соглашение, согласно которому, нерезидент передает весь вышеупомянутый «давальческий сахар» в счет вышеупомянутого долга украинскому заводу. На территории Украины находилось около 14 тыс. тонн сахара (9 тыс. тонн все же было вывезено за пределы таможенной территории Украины ранее).

Как отметила начальник коммерческого отдела ГП «Укрспецпостач» Светлана УНИЦКАЯ, сахар, который, согласно украинскому законодательству, должен быть вывезен за территорию Украины, сейчас реализуется внутри государства. На сегодня сахар хранится на складах сахарного завода в Одессе, арендованного ООО «Октябрьский сахарный комбинат» у ЗАО «Одесская сахарная компания», сказала она. При этом, по ее словам, представителей ГП «Укрспецпостач» не пускают на слады для того, чтобы они определили, сколько там осталось сахара, и соответственно, сколько сахара незаконно вывезли и реализовали на территории Украины, и это несмотря на то, что по документам этот сахар принадлежит именно ГП «Укрспецпостач», отметила С.УНИЦКАЯ.

В тоже время она сообщила, что, по оценочным данным, со складов в Одессе удалось вывезти и реализовать контрабандного сахара на сумму около 1 млн. долл.

Представители ГП «Укрспецпостач» отмечают, что данная схема может и в дальнейшем использоваться для уклонения от таможенного оформления и, соответственно, уклонения от уплаты таможенных сборов в бюджет.

По словам начальника юридического отдела ГП «Укрспецпостач» Леси МИХАЙЛЕНКО, компания неоднократно обращалась в государственные органы с целью обратить их внимание на сложившуюся ситуацию, однако подобные обращения остались без внимания. Жалуются представители ГП «Укрспецпостач» и на работу одесских таможенников, которые по их словам, так и не смогли попасть на вышеупомянутые склады, где хранится сахар, заявив, что их просто туда не пускают.

В ГП «Укрспецпостач» отмечают, что реализация этого контрабандного сахара может нанести значительный вред отечественному рынку сахара, привести к потерям, как самой компании, так и Государственного бюджета.