Олийнык связывает отмену повторных выборов мэра Черкасс с действиями прокуратуры в отношении членов ТИК

Обнародование прокуратурой информации о возбуждении уголовного дела в отношении членов Черкасской городской территориальной избирательной комиссии и должностных лиц горисполкома накануне повторных выборов городского председателя является давлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины, член политсовета Черкасской областной организации ВО “Батькивщина” Владимир ОЛИЙНЫК сегодня на пресс-конференции в УНИАН. Таким образом, он отвергает обвинения в том, что якобы он лично был причастен к срыву повторных выборов Черкасского городского председателя.

Он уточнил, что о возбуждении дела прокуратура Черкасской области направила сообщение СМИ 16 июня, тогда как выборы должны были состояться 18 июня, а само дело возбуждено по фактам злоупотребления властью и служебным положением должностных лиц во время организации повторных выборов – ст. 364 Уголовного кодекса. При этом В.ОЛИЙНЫК отметил, что прокуратура могла возбудить дело, но не должна была обнародовать эту информацию. Он обратил внимание на то, что при этом прокуратура не допросила ни одного свидетеля по делу, к тому же еще до проведения выборов было заявлено об их недофинансировании, тогда как большая часть средств должна была бы пойти как раз на заработную плату членов комиссий, таким образом, еще до проведения выборов, уже стали говорить об убытках государству. «Я как юрист был просто шокирован» этой ситуацией, - сказал В.ОЛИЙНЫК. “Еще нет выборов, а уже говорят об убытках, никто абсолютно не вник в то, что из выделенных 827 тыс. грн. 57 тыс. грн. достаточно, потому что основная сумма - это заработная плата. Но уже говорится об убытках. Еще нет результата, еще выборы не состоялись... И поэтому это было давление”, - подчеркнул В.ОЛИЙНЫК.

Депутат объяснил, что после сообщения прокуратуры о возбуждении уголовного дела ТИК поняла, что есть нарушения, которые могут стать основанием для отмены результатов выборов: «Члены ТИК, не понимая, о каких нарушениях идет речь, поняли, что поскольку есть какие-то нарушения, которые дали основания возбудить уголовное дело, значит, есть такие нарушения непреодолимые, которые могут в дальнейшем стать основанием для отмены выборов. И поэтому ТИК приняла такое решение – отменить проведение выборов”, - подчеркнул В.ОЛИЙНЫК.

Кроме того, депутат выразил удивление действиями представителей Секретариата Президента накануне повторных выборов мэра, а именно - руководителя Главной службы правовой политики Николая ПОЛУДЕННОГО и руководителя Главной службы региональной и кадровой политики Анатолия ТКАЧУКА. По словам В.ОЛИЙНЫКА, они прибыли в город «за 3-4 дня» до повторных выборов, провели совещание с силовыми структурами по поводу опасности срыва выборов, а также вызвали председателя городской ТИК и предупредили его об ответственности за возможный срыв выборов.

Как отметил В.ОЛИЙНЫК, представители Секретариата, которому по законодательству комиссия не подконтрольна, не имели права вызывать председателя ТИК. «Это как в добрые советские времена, когда по поручению ЦК приезжали люди и начинали разбираться с этим вопросом”, - отметил народный депутат.

Также В.ОЛИЙНЫК выразил удивление безосновательной заменой судей, которые рассматривают иски по поводу результатов выборов мэра Черкасс.

Кроме того, В.ОЛИЙНЫК утверждает, что сам Н.ПОЛУДЕННЫЙ имеет отношение к юридической фирме «Профессионал», которая представляет интересы одного из кандидатов на должность мэра, бывшего представителя БЮТ Сергея ОДАРИЧА. (В свое время Н.ПОЛУДЕННЫЙ возглавлял эту фирму – УНИАН).

В.ОЛИЙНЫК утверждает, что 10 июня этого года решением бюро Черкасской областной партийной организации “ВО “Батькивщина” C.ОДАРИЧ был исключен из рядов партии. В.ОЛИЙНЫК также отметил, что С.ОДАРИЧ регистрировался кандидатом на должность городского председателя как самовыдвиженец, потому что якобы конференция БЮТ его не поддержала. (По данным Комитета избирателей, С.ОДАРИЧ был зарегистрирован как кандидат от БЮТ).

Как сообщал УНИАН, во время выборов 26 марта территориальная избирательная комиссия Черкасс сняла с регистрации кандидата в мэры Анатолия ВОЛОШИНА, а уже после проведения выборов – победителя выборов Валерия ПАЩЕНКО, признав таким образом выборы городского председателя недействительными.

После назначения выборов на 18 июня теризбирком 15 июня принял решение об их отмене, и не изменил своей позиции, невзирая на два решения Сосновского районного суда.

По данным интернет-издания «Украинская правда», на выборах в Черкассах конкурируют два представителя Блока Юлии Тимошенко - официально от БЮТ кандидатом в мэры был выдвинут С.ОДАРИЧ, соратник Михаила БРОДСКОГО. В то же время конкурентом С.ОДАРИЧА является Владимир КОСМИНА – “креатура одного из лидеров БЮТ Богдана ГУБСКОГО”.

Как писали СМИ, шансы С.ОДАРИЧА на победу более высокие, и срыв выборов выгоден команде Б.ГУБСКОГО. Недавно сам М.БРОДСКИЙ обвинил Б.ГУБСКОГО в попытке сорвать выборы мэра Черкасс, и в знак протеста приостановил членство в БЮТ.