В Украине существует угроза “экономического сепаратизма” – эксперт

В Украине существует угроза “экономического сепаратизма”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Ростислав ИЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сегодня политики придают слишком большое значение результатам коалиционных переговоров. Эксперт считает, что сейчас есть только две политические силы, для которых важны результаты этого процесса: это Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко.

По мнению Р.ИЩЕНКО, пропрезидентский блок “Наша Украина” теряет свое влияние. По его словам, “это последняя каденция, в которой пропрезидентские силы что-то собой представляют. После следующих выборов их уже не будет”.

Также Р.ИЩЕНКО прогнозирует, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО не будет переизбран на второй президентский срок. По мнению эксперта, сейчас центр политической борьбы передвигается в регионы, идет борьба за влияние в каждой области. Он считает, что центральная власть теряет контроль над восточными и южными регионами. Как пример эксперт привел борьбу за контроль над Днепропетровской областью, которая, по его мнению, является “последним бастионом” центральной власти на Востоке и Юге.

Р.ИЩЕНКО подчеркнул, что еще с советских времен днепропетровские и донецкие элиты ведут борьбу за власть, и в этом противостоянии “центральная киевская власть” является для “днепропетровцев” значительно менее угрожающей, чем представители Донецка.

По мнению эксперта, если Киев потеряет контроль над Днепропетровском, то он окончательно потеряет контроль над юго-востоком Украины. Р.ИЩЕНКО считает, что такая ситуация приведет к значительному ухудшению социально-экономического положения в Украине и в этих регионах в частности.

По его мнению, может возникнуть угроза “экономического сепаратизма”, что значительно серьезнее, чем проявления, например, “языкового сепаратизма”, которые возникают сегодня.