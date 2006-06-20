Киевский университет им. Карпенко-Карого пригласили принять участие в Международном фестивале профессиональных театральных коллективов

После выступления на Всемирном фестивале драматических школ на Филиппинах студенческий коллектив Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.Карпенко-Карого пригласили принять участие в Международном фестивале профессиональных театральных коллективов, который запланировано провести в конце этого года в Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил ректор вуза, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, член-корреспондент АМУ Алексей БЕЗГИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он рассказал, что фестиваль драматических школ в Маниле проходил с 16 по 30 мая этого года под патронатом президента Филиппин. В фестивале были представлены театральные школы со всех континентов. Украинская делегация, как отметил А.БЕЗГИН, имела значительный успех как во время представления своих спектаклей, так и в проведении мастер-классов для студентов и преподавателей – участников фестиваля.

“Подходили представители различных делегаций – Японии, Сингапура, Китая, Индии, Австралии, которые говорили, что мы с удовольствием хотели бы попасть в Украину, чтобы иметь возможность познакомиться с вашей театральной школой, вашей страной... То есть впечатления были неплохие от наших показов, - сказал А.БЕЗГИН. По его словам, “наивысшим критерием оценки было высказывание директора института театра ЮНЕСКО, который подошел к нашей делегации и сказал, что никогда в жизни еще не приглашал на свой фестиваль профессиональных театров студенческие коллективы, но приглашает нашу школу на фестиваль в Ист-Баден”.

А.БЕЗГИН считает, что участие в фестивале на Филиппинах является важным событием не только для самого университета, но и для всего государства. По его словам, Украину за границей уже знают и в этот раз расспрашивали относительно возможности приехать в нашу страну, в частности, для участия во Всемирном фестивале театральных школ, который начинает университет и будет проводиться при поддержке ЮНЕСКО. Его проведение планируется в 2007 г. Фестиваль будет проводиться один раз в два года. “Проведение такого фестиваля в Украине даст возможность получить признание на уровне театральных школ всего мира”, - убежден А.БЕЗГИН. По его словам, после многочисленных переговоров на Филиппинах, оказалось, что почти все коллективы, которые принимали там участие в фестивале, хотят приехать на аналогичный фестиваль в Украину.

Присутствующий на пресс-конференции президент концерна «Киевподземдорстрой» - генерального партнера университета - Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ отметил, что украинские студенты и преподаватели на фестивале в Маниле сделали “важный дипломатический шаг” и очень серьезный вклад в развитие положительного имиджа нашего государства.

“Для меня являются очевидными результаты нашей поддержки и партнерства. Сейчас многие страны заинтересовались Украиной и имеют желание приехать на подобный фестиваль в Киев. Мы сейчас обсуждаем организацию этого фестиваля с руководством университета, поскольку он даст новые возможности для нашей молодежи”, - отметил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Киевский национальный университет театра, кино и телевидение им. Карпенко-Карого представил на Всемирном фестивале драматических школ в Филиппинах две театральные работы третьего актерского курса – «Тартюфф» Жана-Батиста Мольера и «Урок» Эжена Йонеско. Он представлял одну из трех европейских театральных школ. Всего в фестивале приняли участие 12 театральных школ мира, в частности из Индии, Перу, Филиппин, США, Мексики, Южной Африки, Ирана, Китая, Японии и Румынии.

Справка УНИАН. Всемирный фестиваль драматических школ организован кафедрой UNESCO-ITI «Театр для всех». Этот международный проект включает также «Шоу мира» и Всемирную конференцию руководителей драматических школ.

В рамках фестиваля, который проходил в г Манила (Филиппины) с 16 по 30 мая, проводились демонстрационные семинары ведущих представителей театральных школ России, Японии и США; видео-презентации участников фестиваля, IV Всемирная конференция директоров драматических школ и театральные работы участников фестиваля.