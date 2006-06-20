Новоизбранный мэр Броваров Антоненко заявляет о применении его оппонентами антирекламы в ходе избирательной кампании

Новоизбранный мэр Броваров Киевской области Виктор АНТОНЕНКО заявляет о применении его оппонентами элементов антирекламы в ходе избирательной кампании.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН В.АНТОНЕНКО назвал среди “наиболее грубых фактов” распространение 17 июня псевдовыпусков газеты “Киевские горизонты”, в которых сообщалось о якобы снятии с гонки В.АНТОНЕНКО по собственному желанию и якобы в связи с переходом на работу в облгосадминистрацию.

Мэр заявил, что когда на местном телеканале “ЭКТА” сообщалось о неправдивости изложенных в газете фактов, неизвестные повредили электрощитовую, от которой подается питание к аппаратуре телевизионщиков.

Кроме этого, ночью 18 июня вблизи Киева в районе Окружной дороги был задержан автомобиль с агитационной продукцией, в частности, о якобы его намерении снять свою кандидатуру с выборов. В.АНТОНЕНКО рассказал, что эти “фальшивки” ночью успели распространить почти по всему городу. Милиция расследует этот инцидент.

Как сообщал УНИАН, Броварская городская территориальная избирательная комиссия 31 марта признала выборы городского председателя недействительными на основании многочисленных заявлений и жалоб о системных нарушениях, с которыми проводились выборы.

На повторных выборах 18 июня за В.АНТОНЕНКО проголосовали 9 тысяч 755 избирателей, или 42,66%. На втором месте его оппонент, депутат городского совета Дмитрий РАТНИКОВ – 8 тысяч 742 голоса, или 38,23%.