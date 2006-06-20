НАЭР и НАН Украины предлагают создать Национальную энергетическую компанию «Синтез-газ»

Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) совместно Национальной академией наук Украины обратились в Кабинет Министров Украины с инициативой создания в Украине Национальной акционерной компании «Синтез-газ».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель НАЭР Евгений СУХИН.

Он отметил, что инициатива создания компании была положительно воспринята на заседании Кабинета Министров Украины 15 июня. При этом председатель НАЭР предположил, что до конца текущего месяца правительство может принять постановление о создании НАК «Синтез-газ». «До конца месяца, возможно, выйдет постановление, но создание самой компании это долгий процесс», - отметил Е.СУХИН.

По его словам, деятельность компании будет направлена на дальнейшее развитие научных технологий производства синтетического газа, на разработку технико-экономических обоснований и инжиниринговое сопровождение проектов строительства специализированных заводов.

Кроме того, компания, по словам Е.СУХИНА, возьмет на себя функции распределения и реализации синтетического газа потребителям. При этом приоритет в реализации синтетического газа будет отдаваться государственным учреждениям социальной сферы.

Предполагается, что учредителем компании станет государство в лице НАЭР и НАН Украины. При этом компания будет распоряжаться активами заводов, которые будут генерировать синтетический газ.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №412 от 3 апреля т.г. создал Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР).

НАЭР является правопреемником ликвидированного Государственного комитета по энергосбережению в части предоставленных ему полномочий в сфере энергосбережения.

Согласно утвержденному положению о НАЭР, ведомство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения при Кабмине. НАЭР, в рамках своих полномочий, организовывает выполнения актов законодательства и осуществляет контроль за их реализацией, обобщает практику применения законодательства по вопросам, которые относятся к его компетенции, разрабатывает предложения относительно усовершенствования законодательства и в установленном порядке вносит их на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Решения Агентства, принятые в рамках его полномочий, являются обязательными для выполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.