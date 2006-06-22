АКЦИОНЕРЫ «ЗАПОРОЖСТАЛИ» В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОСПАРИВАЮТ РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ МЕТКОМБИНАТА ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ПЯТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

КИЕВ, 22 ИЮНЯ. Ряд крупнейших участников фондового рынка Украины – компании «Драгон Капитал», «Кинто», «Конкорд Капитал», «Ренессанс Капитал» и «Синком» – заявляют о нарушениях прав акционеров во время общего собрания ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», которое состоялось 7 июня 2006 г.

В связи с такими нарушениями компании уже обратились с жалобами на действия эмитента в ГКЦБФР Украины. Более того, «Драгон Капитал» и «Ренессанс Капитал» подают в суды Украины иски по поводу нарушений во время проведения собрания и незаконности принятых на собрании решений. При этом не исключено, что другие участники присоединятся к ним в ближайшее время.

Напомним, что 7 июня 2006 г. на общем собрании акционеров ОАО «Запорожсталь» было принято решение об увеличении уставного капитала предприятия на 450 млн. грн. (до 660,9 млн. грн.) путем присоединения к меткомбинату пяти ООО: «Торговый дом Запорожсталь», «Стил Трек», «Торговый дом огнеупоров», ПТП «Запорожсталь-Инвест-Торгпром» и «Центросталь».

По мнению компаний «Драгон Капитал», «Конкорд Капитал», «Ренессанс Капитал» и «Синком», все из которых являются акционерами ОАО «Запорожсталь», общее собрание «Запорожстали» 7 июня с.г. прошло с рядом нарушений. Группа акционеров была фактически изолирована от основного зала, где проводилось собрание и в котором заседали мажоритарные акционеры «Запорожстали» и президиум. Миноритарные акционеры были размещены в отдельном помещении и могли наблюдать за происходящим в основном зале только по телевизору (!). Желающим пройти в основной зал, чтобы выступить, охрана отвечала категорическим отказом. Таким образом, многие акционеры были лишены эмитентом возможности непосредственно принимать участие в собрании, что является грубым нарушением принципа равенства всех акционеров ОАО.

Более того, по сведениям участников фондового рынка, на момент проведения собрания существовало определение суда, запрещающее ОАО «Запорожсталь» проводить собрание, о чем был уведомлен эмитент и Запорожское территориальное управление ГКЦБФР. Однако общее собрание было проведено вопреки судебному запрету, что также является нарушением действующего законодательства.

Представителям ОАО «Кинто» вообще было отказано в регистрации для участия в общем собрании ОАО «Запорожсталь» 7 июня 2006 г. Компания «Кинто» считает отказ незаконным и безосновательным и уже обратилась с жалобой на действия эмитента и регистратора в ГКЦБФР Украины.

Поскольку из-за созданных эмитентом барьеров для непосредственного участия в общем собрании миноритарии не имели возможности обратиться к президиуму и выступить перед собранием, принимая решение о присоединении пяти предприятий к «Запорожстали», собрание фактически проигнорировало права миноритарных акционеров. Решением о дополнительной эмиссии не предусмотрено какого-либо механизма возмещения убытков акционеров, связанных с увеличением уставного капитала.

Хотя эмитент в своих решениях отрицает возможность таких убытков, их наличие для акционеров очевидно. Во-первых, миноритарные акционеры не имеют возможности принять участие в допэмиссии в связи с реорганизацией – все дополнительные акции получают нынешние владельцы пяти присоединяемых ООО. Таким образом, доля миноритарных акционеров автоматически уменьшается более чем в три раза. Во-вторых, в связи с отсутствием объективной информации о финансовом состоянии присоединяемых предприятий после публикации объявления о созыве данного собрания цена акций ОАО «Запорожсталь» на торгах ПФТС упала с 6,05 грн. за акцию до 2,5 грн., что привело к убыткам акционеров в размере около 60% их инвестиций в акции ОАО «Запорожсталь».

Пока что решениями собрания предусмотрен выкуп «размытых» долей миноритариев по цене не ниже номинала, то есть по 0,25 грн. за акцию, в то время как рыночная цена акций, даже с учетом их трехкратного падения в течение последних двух месяцев, как минимум в 10 раз выше.

Основная украинская торговая площадка – ПФТС – уже назвала данный шаг ОАО «Запорожсталь» нарушении прав миноритарных акционеров и высказала опасение, что это «может привести к отрицательной реакции международного инвестиционного сообщества и ухудшению рейтингов Украины в мире, уменьшению ликвидности и капитализации украинского рынка ценных бумаг».

Компании «Драгон Капитал», «Кинто», «Конкорд Капитал», «Ренессанс Капитал» и «Синком» готовы всеми предусмотренными законодательством способами защищать свои права и права международных инвестиционных фондов и компаний, инвестирующих в ценные бумаги Восточно-Европейского региона, включая акции ОАО «Запорожсталь». По мнению указанных участников фондового рынка, единственные способы для эмитента устранить нарушения – это отменить несправедливое увеличение уставного фонда ОАО, которое нарушает права миноритарных акционеров ОАО «Запорожсталь», или же предложить миноритарным акционерам выкупить их акции по рыночной стоимости до падения цены, т.е. по 6,05 грн. за акцию. Окончательное решение об установлении цены выкупа должен принять Наблюдательный совет «Запорожстали» 7 июля с.г.

СПРАВКА: По информации правления ОАО «Запорожсталь», размер увеличения уставного капитала ОАО равен сумме уставных фондов присоединяемых пяти ООО. Однако, по состоянию на 31.12.2005 г. сумма уставных фондов этих ООО не превышала 4,5 млн. грн., а сумма собственных их капиталов равнялась всего 56,5 млн. грн. Таким образом, уставные фонды указанных ООО были неожиданно увеличены суммарно до 450 млн. грн. в январе-мае 2006 г.(незадолго до проведения собрания ОАО «Запорожсталь» 7 июня 2006 г.).

В то же время, по состоянию на 31.12.2005 г. уставный фонд ОАО «Запорожсталь» равнялся 210,9 млн. грн. (или 47% суммарной оценки уставных фондов ООО по информации правления), а собственный капитал составлял 4 485 млн. грн. (или в 79 раз больше суммарного капитала указанных ООО на 31.12.2005 г.). Стоит отметить, что уставный фонд ОАО «Запорожсталь» был сформирован в 1997 г. в размере 281,2 млн. грн. и с тех пор не индексировался. Более того, в 2003 г. ОАО «Запорожсталь» выкупило у акционеров и аннулировало 25% акций предприятия, уменьшив уставной фонд до 210,9 млн. грн. За это время основные фонды меткомбината выросли с 1 457 млн. грн. в 1997 г. до 1 854 млн. грн. в 2005 г., что не нашло своего отображения в росте уставного фонда завода.

Правление завода не стало проводить экспертную оценку стоимости ОАО «Запорожсталь», решив использовать давно устаревший показатель размера уставного фонда компании, что привело к размыванию долей миноритарных акционеров ОАО «Запорожсталь». Таким образом, существуют большие сомнения, что присоединяемые предприятия создают дополнительную ценность для ОАО «Запорожсталь» в заявленных объемах.