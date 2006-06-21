Газовые трейдеры предлагают государству улучшить условия для развития частной добычи газа в Украине

Ассоциация «Газовые трейдеры Украины» выступает за создание государством благоприятного климата и наибольшего содействия для частного капитала в сфере геологоразведки и добычи газа. Об этом заявил президент ассоциации Роман СТОРОЖЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, именно собственная добыча частными инвесторами способна частично решить проблему подорожания газа. Передача малых и средних месторождений в частные руки может осуществляться в любой форме, и это должно определить государство, исходя из интересов развития отрасли, считает Р.СТОРОЖЕВ.

«Мы предлагаем Верховной Раде внести изменения в энергетическую стратегию Украины и Национальную программу «Нефть и газ Украины до 2010 года» и предусмотреть в них более важную роль внутренних инвесторов в обеспечении Украины газом и создать режим наибольшего содействия для частного капитала в сфере газодобычи», - заявил он.

По его данным, на сегодня около 20 частных компаний добывают в Украине около 1,5 млрд. кубометров газа в год, что составляет 2% от общего баланса государства. «Подобная цифра ни коим образом не свидетельствует о том, что рынок топливно-энергетических ресурсов приобретает у нас цивилизованные признаки. Частные компании, даже при наличии желания, пока еще лишены возможности влиять на ситуацию на газовом рынке Украины», - заявил он.

При этом, по подсчетам Ассоциации, Украине хотя бы для частичного обеспечения национальных интересов в газовой сфере необходимо на протяжении нескольких лет нарастить собственную добычу или найти другие источники снабжения, альтернативные российским или среднеазиатским, в размере 16-18 млрд. куб. м. Подобный прирост частично может обеспечить интенсивная разработка малых и средних газовых месторождений частными структурами, считает Р.СТОРОЖЕВ.

По его словам, мощные государственные компании занимаются разведкой на больших месторождениях, тогда как существует множество средних и малых месторождений, которыми вполне могли бы заняться частные предприниматели. В то же время, на сегодня все мероприятия, связанные с получением лицензии, других документов и разрешений на разведку и добычу, – это «длительный и сложный процесс, и не каждый предприниматель захочет связываться с этой сферой».

Как отметила на пресс-конференции директор департамента реализации и баланса природного газа ЗАО «Многоотраслевой концерн «Содружество» Наталия ПОНОМАРЕНКО, «условия, которые выставляет государство для частных структур, являются вконец невыгодными. Разведка является одним из самых рисковых видов деятельности, поскольку запасы не всегда подтверждаются, и, вложив миллионы гривень в бурение скважин, можно попасть на пустоту». По ее мнению, государство должно бы предоставлять частным добытчикам льготы в налогообложении и сотрудничество, а вместо этого предлагается осуществить 100% инвестирование, а прибыль поделить пополам. «Конечно, при таких рисках и затратности мало кто захочет заниматься этим бизнесом», - считает она.

По словам Н.ПОНОМАРЕНКО, есть еще несколько проблем, с которыми сталкиваются частные инвесторы. В частности, тяжелые условия землеотвода, завышение стартовой цены лицензии на разведку месторождения. При этом государство не разделяет получение разрешений на разведку разных по сложности месторождений, тогда как для сложных участков должны быть льготы, считает она.

Кроме того, Н.ПОНОМАРЕНКО отметила высокие проценты по кредитам банков для украинских добытчиков. «Если заявления государственных чиновников о необходимости увеличения внутренней добычи газа не являются пустой декларацией, необходимо задействовать механизм частичной компенсации кредитных ставок или внедрить льготное кредитование работ», - заявила она.

По данным Ассоциации, прогнозируемые запасы газа Украины составляют, по меньшей мере, 5 триллионов кубометров, из них разведанных – свыше 1,2 триллионов кубометров. При этом прогнозируемых запасов газа при нынешнем уровне потребления Украине хватило бы на обеспечение собственных нужд на 70 лет.

Справка УНИАН. Энергетической стратегией Украины до 2030 года прогнозируется довести добычу газа в Украине до 28,5 млрд. куб. м в год против 20,5 млрд. куб. м в 2005 году. При этом рост добычи запланирован в украинском секторе Черного и Азовского морей (там сосредоточены в основном большие месторождения). Это позволит увеличить уровень обеспечения собственным газом до 80%.