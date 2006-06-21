Представители рынка телекоммуникаций призывают НКРС к открытому диалогу по проблеме выдачи лицензий на технологию WiMAX

Представители рынка телекоммуникаций призывают Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) к открытому диалогу по проблеме выдачи лицензий на технологию WiMAX в Украине. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Интернет-ассоциации Украины Татьяна ПОПОВА.

Она отметила, что «мы обращаемся к НКРС с предложением принять участие в открытом диалоге на «круглом столе», который состоится на следующей неделе».

Участники сегодняшней пресс-конференции отмечали свою озабоченность действиями НКРС по регулированию рынка телекоммуникаций в последние полгода.

Т.ПОПОВА считает, что НКРС лишь декларирует политику содействия бизнесу, при том, что некоторыми своими действиями «демонстрирует непрозрачность и неэффективность распределения радиочастотного ресурса».

В частности, речь идет о политике НКРС в части выдачи лицензий на радиочастотный ресурс для перспективной технологии широкополосного (высокоскоростного) беспроводного доступа WiMAX в диапазоне 3,4-3,8 ГГц.

Как сообщал УНИАН, представители ряда профессиональных объединений, общественных организаций и компаний рынка связи опубликовали открытое заявление, в котором, в частности, отмечается, что, несмотря на попытки операторов рынка получить лицензии на радиочастоты стандарта широкополосного доступа WiMAX в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, "НКРС, отказывая известным компаниям в приеме заявок на участие в тендере на лицензии, своим решением от 18.05.06 (№ 274) выдала лицензию на неперспективную радиорелейную связь никому не известному ООО «Компания «Конфиденциальные телекоммуникации Украины». По мнению авторов заявления, такое решение Комиссии "ставит под угрозу развитие технологии WiMAX в Украине и способствует монополизации рынка".

«Я убежден, что здесь есть вопрос, которым должна заниматься прокуратура», - заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель группы компаний «ПАН Телеком» Юрий БЕЗБОРОДОВ. По его мнению, на лицо - «разбазаривание государственных средств, сдерживание новых технологий, в результате чего Украина отстанет в развитии от ведущих стран на 4-5 лет».

По словам Т.ПОПОВОЙ, необходимо как можно скорее «создать реально действующий Общественный совет при НКРС», который сможет участвовать в принятии подобных решений «и станет здоровой оппозицией тем решениям, которые формируются в НКРС».

Участники пресс-конференции в УНИАН также обратились к НКРС с предложением сделать реальные шаги, которые подтверждали бы ее желание развивать новую технологию в Украине и создавать реальную конкуренцию в сфере работы этой технологии.

«Мы призываем НКРС в кратчайшие сроки объявить прием заявок на этот диапазон под технологию WiMAX и таким образом снять все вопросы и подозрения, которые возникли у участников рынка, продемонстрировав, что этот диапазон открыт и свободен для лицензирования», - отметила Т.ПОПОВА.

Справка УНИАН. Лицензия на неперспективную радиорелейную связь ООО «Компания «Конфиденциальные телекоммуникации Украины» выдана эксклюзивно для построения сети радиорелейной фиксированной связи на 10 лет на все 27 регионов Украины в диапазоне частот 3,6.3,8 ГГц, то есть, ширина полосы частот составляет 200 Мгц, в то время, как, по мнению экспертов, для радиорелейной связи достаточно было выдать всего ширину полос в 20 МГц.

Согласно Плану использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного 9 июня 2006 г. Постановлением №815 Кабинета Министров Украины, с 1 июля 2006 года полоса радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц может использоваться для технологии широкополосного доступа WiMAX – эта дата является датой начала внедрения этой технологии в Украине.

Что касается ныне действующих радиотехнологий в этой полосе радиочастот, то согласно Плану эта полоса может использоваться действующими магистральными радиорелейными линиями до 1 января 2011 года. Выдача же новых лицензий и разрешений на эксплуатацию радиорелейных станций в этой полосе радиочастот должна быть прекращена 1 сентября 2006 года.