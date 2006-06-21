Председатель правления ГАК «Хлеб Украины» заявляет, что затягивание с судебной санацией негативно сказывается на компании

Затягивание с проведением судебной санации ГАК «Хлеб Украины» приводит к негативным последствиям для компании. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления компании Сергей ХОРОШАЙЛОВ.

По его словам, ранее ГАК «Хлеб Украины» вносила предложения о проведении программы финансового оздоровления и обеспечения эффективной деятельности компании, которые предусматривают использование модели досудебной санации, однако внесенный на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект не был поддержан Министерством аграрной политики.

В пресс-релизе ГАК «Хлеб Украины», распространенном на пресс-конференции, отмечается: «После реструктуризации кредиторской задолженности в сторону увеличения доли государственных кредиторов возможным и необходимым путем выведения компании из финансового кризиса и возобновления ее платежеспособности стало финансовое оздоровление компании путем применения процедуры судебной санации». Отмечается, что применение такой процедуры даст возможность остановить исполнение судебных решений путем введения судебного моратория на удовлетворение требований кредиторов, а также стабилизировать работу компании.

Как сообщил С.ХОРОШАЙЛОВ, компания выступала с предложением продать непрофильные активы, что позволило бы получить около 50-60 млн. грн. «Непрофильные активы - офисы областных дочерних предприятий, здания, которые находятся в центральных частях, пансионат «Черноморск», вокруг которого сегодня миллиард судебных дел», - добавил он.

При этом С.ХОРОШАЙЛОВ подчеркнул, что «речь не идет об элеваторах. А о тех предприятиях, которыми вообще не пользуемся. Они висят у нас на балансе и ими пользуются кредиторы. Их нужно как можно быстрее поднять на ГАК, на баланс, и открыто, с аукциона, продать». «И мы предложили, чтобы продал их Фонд государственного имущества, чтобы мы к этому отчуждению даже не имели отношения», - заявил С.ХОРОШАЙЛОВ. Однако, по его словам, на сегодняшний день данные вопросы не решаются.

С.ХОРОШАЙЛОВ отметил, что поскольку Минагрополитики не поддержало предложения компании по финансовому оздоровлению, «теперь мы хотим, чтобы Министерство аграрной политики предлагало Кабмину варианты по оздоровлению». При этом он подчеркнул, что компания видит свое развитие только в подчинении Минагрополитики.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ в ходе специального совещания, посвященного деятельности ГАК, дал поручение правительству разработать план финансового оздоровления «Хлеб Украины».

Премьер, в частности, отметил, что ГАК «Хлеб Украины», имея сложное финансовое состояние, не способна выступать государственным инструментом регулирования зернового рынка. Он отметил также, что сегодня главными задачами в деятельности ГАК является улучшения ее финансового состояния, наращивание объемов закупки, сохранения и переработки зерна, его экспорт, урегулирование приватизационных проблем и недопущение возможности искусственного доведения дочерних предприятий компании до банкротства с целью их продажи за бесценок.

Справка УНИАН. ГАК «Хлеб Украины» образована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1000 от 22 августа 1996 года. Целью деятельности компании, согласно Уставу, является обеспечение интересов государства при закупках в государственные ресурсы по госзаказу зерна, элитных и сортовых семян, его хранение и распределение между потребителями по согласованию с Кабмином.

Производственные мощности предприятий ГАК (за исключением предприятий, переданных в сферу управления Госкомрезерва и в оперативную аренду): мельницы заводов - 1422,5 тыс. тонн производства муки в год; заводов по производству круп - 76,4 тыс. тонн, комбикормовых заводов - 848,0 тыс. тонн в год; емкости по хранению зерна - 4833 тыс. тонн, пропускная способность портовых элеваторов - 2100 тыс. тонн в год.

В 2005 году кредиторская задолженность ГАК «Хлеб Украины» сократилась на 29,341 млн. грн. - до 216,711 млн. грн, дебиторская - на 15,726 млн. грн. - до 185,922 млн. грн.

Компания закончила 2005 год с чистым убытком 22,998 млн. грн., что на 44,7% меньше по сравнению с показателем 2004 года. Чистый доход компании по результатам 2005 года составил 130,033 млн. грн.

Стоимость активов ГАК в первом квартале т.г. составила в 1 млрд. 732,3 млн. грн.