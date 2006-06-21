Ассоциация внешней рекламы разработала ряд инициатив, касающихся развития внешней рекламы в Киеве

Ассоциация внешней рекламы Украины разработала пакет инициатив «Пять шагов поступательного развития внешней рекламы» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Координационного совета Ассоциации внешней рекламы Украины Артем БИДЕНКО, подчеркнув, что эти инициативы касаются решения проблем нормативного характера, коммуникации между властью и другими участниками рынка, социальной ответственности бизнеса и благоустройства города и улучшения ситуации с наполнением города рекламой.

Как отметил А.БИДЕНКО, пакет инициатив предусматривает принятие новых правил размещения внешней рекламы в г.Киеве. «Правила киевские устаревшие, они неточны, действуют не полностью, поскольку противоречат правилам, которые существуют на общеукраинском уровне, структура на выдачу разрешений на внешнюю рекламу в Киеве является очень размытой, есть несколько центров принятия решений», - подчеркнул он.

В частности, предлагается провести с привлечением внешних аналитиков расширенную экспертизу ценовой политики местных властей в области внешней рекламы с целью влияния на векторы развития рынка и качество рекламных конструкций.

Ассоциация также выступает с инициативой обеспечить возможность функционирования Совета по вопросам рекламы при КГГА, определить статус решений, которые ею будут приниматься, и определить перечень членов такого Совета, включив в него представителей власти, бизнеса и общественных организаций.

Ассоциация также отмечает непрофессиональное и популистское регулирование вопроса рекламы табачных и алкогольных изделий. В частности, в Верховной Раде зарегистрирован очередной законопроект, которым предлагается полностью запретить рекламу табака и алкоголя. Ассоциация предостерегает, что таким образом можно лишь дестабилизировать рынок внешней рекламы и значительно уменьшить поступления в местные бюджеты. По убеждению членов Ассоциации, только постепенное запрещение внешней рекламы табака и алкоголя является эффективным решением ситуации.

Кроме того, Ассоциация в этом году будет опять инициировать проведение в Киеве социальной кампании средствами внешней рекламы. Проанализировав данные социологов и общественных организаций, Ассоциация считает необходимым провести масштабную кампанию, посвященную борьбе с наркоманией.

В свою очередь директор компании "Украинский медиа-монитор" Юрий ЧАРУХА отметил, что в последнее время наблюдается больше заполнения большими форматами внешней рекламы отдаленных районов Киева, появление в городе более качественных конструкций для внешней рекламы.

Он также отметил негативные тенденции, в частности большую насыщенность рекламными конструкциями, прежде всего, центральной части города. По количеству рекламных конструкций на единицу площади Киев уже приблизился к Москве.

Как сообщил руководитель ГО «Киивреклама» Виктор КУНЦ, в бюджет города в этом году планируется перечислить 60 млн. гривен платы за внешнюю рекламу, и около 20 млн. гривен планируется дополнительно перечислить коммунальным предприятиям, на территории которых эта реклама размещена.

По мнению В.КУНЦА, отрасль внешней рекламы нуждается в новой нормативно-правовой базе. По его словам, существует также проблема самовольных конструкций. В.КУНЦ сообщил, что на сегодняшний день около 60 наземных конструкций с внешней рекламой установлено самовольно.

Он также считает, что существует проблема с проведением конкурсов в рекламе. “На сегодняшний день в Украине не проводилось ни одного конкурса на получение разрешения на расположение рекламных конструкций”, - отметил он, добавив, что уже есть поручение председателя КГГА о необходимости подготовки предложений о проведении таких конкурсов. “Мы обратились в городской совет с предложением в центре города, а именно: от Европейской площади к площади Толстого, провести тендер на размещение рекламы, это касается только новых мест расположения”, - сказал В.КУНЦ.

На сегодняшний день в Украине работает 700 компаний, которые занимаются внешней рекламой, в Киеве около 250.