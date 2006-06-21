Совет Украинского казачества осуждает попытки политических сил относительно пересмотра государственного статуса украинского языка

Совет Украинского казачества осуждает попытки антиукраинских политических сил относительно пересмотра государственного статуса украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего заявления озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН секретарь Совета Украинского казачества при Президенте Украины Станислав АРЖЕВИТИН.

В заявлении выражается поддержка действиям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и правительства, направленным на соблюдение Конституции Украины и действующего законодательства относительно государственного статуса украинского языка.

Кроме того, Совет Украинского казачества предостерегает политические силы от использования казацких группировок в политической борьбе вокруг языкового вопроса.

“Мы решительно осуждаем любые попытки политических сил ревизовать положение Основного Закона Украины в языковой сфере. Мы предостерегаем их от возможных попыток использовать казацкие организации в борьбе за собственные интересы, и обращаемся к казакам по всей Украине с призывом помнить, что мы являемся гражданами Украины, каждый из нас принес присягу на верность украинскому народу и Украине ”, – отмечается в заявлении.