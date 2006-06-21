Улицы Киева совместно с милицией будут патрулировать спортсмены-кикбоксеры

В конце лета этого года на улицах Киева появятся патрули, организованные Международной организацией “Международная полицейская корпорация общественной безопасности” (МПКОБ) и общественной организацией «Украинский союз кикбоксинга”, с целью обеспечения общественной безопасности в городе, как для граждан Украины, так и для иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель наблюдательного совета МПКОБ Константин ТОРОП на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Общественная безопасность и спорт: части одного целого”.

По словам К.ТОРОПА, планируется, что спортсмены будут вести патрулирование совместно с сотрудниками милиции – сотрудниками патрульно-постовой службы. Он отметил, что необходимые договоренности в этом направлении с правоохранительными органами достигнуты.

«По сути, речь идет о попытке вновь создать структуры добровольных народных дружин, существовавших в Советском Союзе и некоторое время – в независимой Украине», - сказал К.ТОРОП.

По его словам, для того, чтобы охватить патрулированием Киев целиком, они хотят подготовить около 200 человек. Это будут люди, с которыми поработает тренерский состав, руководство союза кикбоксинга, которые обеспечат соответствующую психологическую подготовку, необходимый инструктаж о действиях, которые не должны повлечь за собой каких-то непредсказуемых последствий.

“Человеческим ресурсом мы располагаем. Мы неприбыльная организация и финансируемся за собственный счет, но на сегодняшний день мы концентрируем средства для того, чтобы экипировать должным образом наших членов, чтоб провести инструктажи и т.д. Если все будет в порядке, то мы надеемся, что к концу июля - началу августа первые совместные патрули выйдут на улицы”, - сообщил К.ТОРОП.

Предполагается, что участники патруля будут иметь собственную форму, специальные средства, возможно, по словам К.ТОРОПА, это будут резиновые дубинки. Иметь оружие им запрещено законом, отметил он.

Председатель наблюдательного совета МПКОБ также подчеркнул, что на сегодня очень важным вопросом является создание правовых и социальных гарантий, как для членов его организации, так и для сотрудников охранных структур. “Мы им займемся и доведем его до победного конца”, - подчеркнул он. По информации К.ТОРОПА, уже подготовлен ряд соответствующих законопроектов, которые в ближайшее время будут лоббироваться организацией в парламенте.

Кроме того, К.ТОРОП отметил, что одной из составляющих общественной безопасности является и экономическая безопасность. В связи с этим организация будет поддерживать иностранных граждан, находящихся на территории нашего государства. В ближайшее время планируется открытие круглосуточной «гарячей» телефонной линии для иностранцев, находящихся в Украине, по которой они в любой могут теоретически разрешить свои проблемы, сообщил он.

Присутствующий на пресс-конференции вице-президент УСК Борис ШАПОВАЛОВ, который 25 лет проработал в органах внутренних дел, в свою очередь также подчеркнул, что УСК и Корпорация тесно сотрудничают с правоохранительными органами. По его словам, среди спортсменов-чемпионов по кикбоксингу есть представители правоохранительных органов.

По информации К.ТОРОПА, аналогичные патрули в будущем планируется организовать по всем регионам страны. Подходят к концу переговоры с МВД Австрии, Чехии, Польши, Венгрии, Болгарии и России для изучения опыта этих стран в организации безопасности граждан.

Справка УНИАН. Международная полицейская корпорация общественной безопасности зарегистрирована Министерством юстиции Украины в 2005 году.

Деятельность МПКОБ распространяется на территорию Украины и всех других стран, где расположены региональные комиссариаты МПКОБ. Правовой основой деятельности МПКОБ является Конституция Украины, Законы Украины «О милиции», «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы», «Об объединении граждан», другие действующие законы Украины, законодательство государств, на территории которых распространяется деятельность МПКОБ.

Стратегическими направлениями деятельности Полицейской корпорации общественной безопасности являются, в частности, содействие развитию Украины как суверенного, демократического и правового государства, развитие международного сотрудничества полицейских и добровольных помощников полиции разных стран; содействие правоохранительным органам и органам местного самоуправления, органам исполнительной власти в охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений, правовой пропаганде; предоставление социально правовой помощи членам Корпорации, соблюдение социальной справедливости и законности, защиты конституционных прав членов МПКОБ, осуществления благотворительной деятельности.