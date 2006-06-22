Ряд инвесткомпаний намерены требовать через суд от «Запорожстали» возмещения убытков от допэмиссии

Ряд инвестиционных компаний планируют обратиться в суд с иском к ОАО «Запорожсталь» о возмещении понесенных ими убытков в результате проведения дополнительной эмиссии на предприятии. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Concorde Capital Игорь МАЗЕПА.

По его словам, Concorde Capital уже до конца недели планирует обратиться с подобным иском в суд. И.МАЗЕПА не уточнил, на какую именно сумму планируется потребовать возмещение, отметив при этом, что общая сумма убытков, понесенных миноритарными акционерами ОАО «Запорожсталь» в результате допэмиссии, составляет 75 млн. долларов.

По информации управляющего директора Dragon Capital Томаша ФИАЛА, его компания также планирует подать иск в суд по поводу нарушений во время проведения собрания и незаконности принятых на собрании «Запорожстали» решений. По оценке Т.ФИАЛЫ, мажоритарные акционеры «Запорожстали» увеличили свой пакет в результате проведения допэмиссии на 5%.

«Контрольные акционеры обокрали всех остальных», - отметил управляющий директор Dragon Capital.

Он также не исключил, что фондовики могут отказаться от предложения по размещению на рынке акций АКБ «Индустриалбанк», акционерами которого являются мажоритарии «Запорожстали».

Председатель ЗАО «Ренессанс Капитал Украина» Григорий ГУРТОВОЙ отметил, что на время проведения собрания уже существовало определение суда, запрещающее ОАО «Запорожсталь» проводить собрание, о чем был уведомлен эмитент и Запорожское территориальное управление Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По словам И.МАЗЕПЫ, единственным способом для эмитента решить конфликтную ситуацию на сегодня является либо отмена увеличения уставного фонда ОАО, либо выкуп у миноритарных акционеров акций по рыночной стоимости, т.е. по их цене на рынке до падения (6,05 грн.).

Справка УНИАН. Акционеры ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» на своем собрании 7 июня 2006 года приняли решение увеличить уставный фонд ОАО «Запорожсталь» на 450 млн. гривен до 660,92 млн. гривен путем дополнительной эмиссии акций: с помощью выпуска 1,8 млрд. простых именных акций номиналом 0,25 гривны.

На предприятии объясняют принятие этого решения включением в состав ОАО «Запорожсталь» обществ с ограниченной ответственностью - «Торговый дом Запорожсталь», «Торговый дом огнеупоров», «Центросталь», производственно-торгового предприятие «Запорожсталь-Инвест-Торгпром» и зарегистрированного в Киеве ООО «СТИЛ ТРЕК». Подписка на акции допэмиссии осуществляться не будет: акции будут обмениваться на доли в уставных фондах присоединяемых компаний, пояснили на комбинате.

В настоящее время около 45% акций «Запорожстали» контролируются холдингом Midland Resources Holding Ltd, украинской компании “Захид-Резерв” принадлежат около 28,5% акций.

2005-й год комбинат закончил с чистой прибылью 763,777 млн. грн., увеличив чистый доход на 12,7%, или на 905,398 млн. грн. - до 8 млрд. 050,142 млн. гривен.