Партия “Пора” и фонд “Антикоррупция” презентовали совместный проект “Антимафия”

Гражданская партия “Пора” и фонд “Антикоррупция” презентовали общий проект “Антимафия”.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН члены политсовета “Поры” Евгений ЗОЛОТАРЁВ и Андрей ЮСОВ, а также председатель фонда “Антикоррупция” Борис ПЕНЧУК призвали общественность и представителей малого и среднего бизнеса, которые, по их мнению, в первую очередь страдают от криминалитета, поддержать доиздание книги Сергея КУЗИНА “Донецкая мафия. Антология”, в которой речь идет о деятельности бизнесменов Рината АХМЕТОВА, Бориса КОЛЕСНИКОВА и других.

Участники пресс-конференции считают, что эта книга является эффективным оружием в руках среднего класса в борьбе с криминально-олигархическими группами.

“Пора” обратилась к украинской власти с просьбой объективно и непредвзято относиться к расследованию уголовных дел и не ставить их в зависимость от политической конъюнктуры.

Б.ПЕНЧУК на пресс-конференции заявил, что все запросы в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру по поводу проверки приведенной в книге информации остались без ответа. В то же время он обвинил некоторых “героев” книги в попытках уничтожить тираж книги.

По словам Б.ПЕНЧУКА, вчера в Донецке состоялось очередное заседание Калининского районного суда города по иску бывшего руководителя службы безопасности компании СКМ, а еще раньше – руководителя УМВД в Донецкой области Владимира МАЛЫШЕВА к С.КУЗИНУ и Б.ПЕНЧУКУ. Как рассказал Б.ПЕНЧУК, В.МАЛЫШЕВ в иске требовал изъять из продажи и уничтожить весь тираж “Донецкой мафии” и выплатить ему 3 гривни моральной компенсации.

Б.ПЕНЧУК назвал этот судебный процесс “заполитизированным”, поскольку суд отказал в удовлетворении всех жалоб ответчику, в частности, в просьбе перенести рассмотрение дела в Киев. По его словам, вчера суд частично удовлетворил иск и обязал С.КУЗИНА и Б.ПЕНЧУКА извиниться перед В.МАЛЫШЕВЫМ на страницах еженедельника “Зеркало недели” за использование его фамилии без согласия самого В.МАЛЫШЕВА.

Б.ПЕНЧУК сообщил о намерении подготовить апелляцию на решение суда.