Адвокат жителей Ясногородки Киевской области просит Президента защитить людей от незаконного выселения из домов

Адвокат Олег МУСИЕНКО, который представляет интересы жителей села Ясногородка Макаровского района Киевской области, просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО защитить людей от незаконного выселения из их домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

О.МУСИЕНКО сообщил, что в с. Ясногородка 20 семей, а это около 60 человек, скоро могут быть выселены из квартир, в которых они проживают уже 30 лет, и остаться под открытым небом. Люди проживают в домах, которые расположены в рекреационной зоне и принадлежат целостному имущественному комплексу “Лесная сказка”. До 1987 г. база отдыха „Лесная сказка”, где имеют прописку пенсионеры, ветераны войны, репрессированные советской властью, их дети и внуки, принадлежала объединению „Воркута-уголь”, где работали эти люди. После Чернобыльской катастрофы база закрылась, а в 1992 г. имущественный комплекс и 17,5 га его территории незаконно, как утверждает адвокат, выкупило ООО „Эмос”.

Адвокат отметил, что квартиры были предоставлены гражданам объединением “Воркута-уголь” согласно решению Макаровского районного совета. Ордера на жилье имеются у всех жильцов и являются действующими, подчеркнул О.МУСИЕНКО.

О.МУСИЕНКО отметил, что сомнительная сделка, а именно: купля-продажа целостного имущественного комплекса “Лесная сказка” была оформлена “неподобающим и незаконным договором купли-продажи №1214, который не отвечает требованиям закона относительно формы договоров данного вида и Акта приема-передачи”. Кроме того, в нарушение требований закона, оригинала этого договора, который якобы составлялся в 4-х экземплярах, вообще не существует ни у покупателя, ни у продавца, а на момент заключения он не был нотариально засвидетельствован.

Адвокат отметил также, что прокурору Киевской области и судам достоверно известно об отсутствии на данное время оригинала договора купли-продажи, что подтверждают материалы гражданских дел. Сведения о приватизации “Лесной сказки” отсутствуют также в учреждениях Фонда госимущества, заявляет О.МУСИЕНКО.

Более того, по информации О.МУСИЕНКО, в 1999 г. Шевченковский суд Киева в судебном порядке признал недействительными Учредительный договор и Устав ООО “Эмос”, и этим же решением было признано недействительным свидетельство о госрегистрации этого общества. Но, как утверждает адвокат, “через подкуп судей и должностных лиц “Эмос” добилось получения свидетельства на право собственности имущественным комплексом”.

О.МУСИЕНКО сообщил, что в мае этого года он обращался с письмом-заявлением в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения государственной собственностью. “В документе также ставился вопрос не только относительно привлечения к уголовной ответственности должностных лиц ООО “Емос”, но и относительно возбуждения уголовных дел по факту принятия заведомо неправосудных судебных решений судами Киевской области, в т.ч. и Апелляционным судом области, которые за большие деньги приняли целый ряд заведомо неправосудных решений”, - подчеркнул адвокат. Но заявление в Генпрокуратуре не было рассмотрено, а перенаправлено у прокуратуру области, откуда О.МУСИЕНКО получил “отписку”, что «не предоставлена доверенность от доверителей».

“Вчера я направил заявление непосредственно Президенту Украины... о возбуждении уголовного дела. В этом обращении сообщаю, что во второй раз на основании статей 1,3,8,19, 40,102,106 Конституции Украины обращаюсь к вам как гаранту территориальной целостности, соблюдения Конституции, прав и свобод граждан за защитой конституционных прав и свобод жителей села Ясногородка”, - сообщил О.МУСИЕНКО.

Он отметил, что будет добиваться защиты жителей, возвращения отмеченных земель в законную собственность государства, и в случае необходимости будет обращаться в Европейский суд по правам человека.