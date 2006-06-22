Инвесторы долгостроя на Святошинской площади требуют от киевской власти помощи в достройке жилья

Инициативная группа инвесторов долгостроя на Святошинской площади,1 требует от киевской власти помощи в достройке жилья. Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель ВО “Коалиция участников Помаранчевой революции” (КУПР) Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, сейчас еще есть время решить этот вопрос, потому что промедление с достройкой 4-й и 5-й секций дома на Святошинской площади,1 может привести к ситуации, которая будет напоминать скандал с “Элита-Центр”.

“Без жилья могут остаться 147 семей, которые инвестировали это строительство еще в 2000 году”, - сказал С.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его мнению, “разрешительная документация на достройку дома не выдается в связи с тем, что определенные чиновники заинтересованы в том, чтобы искусственно довести застройщика - МЖК «Академгородок» - до банкротства и заново продать квартиры в недостроенном объекте”.

Представитель МЖК «Академгородок» Наталия ЛЫЧ сообщила, что с 1997 года, когда возобновилось строительство дома, который начали возводить еще в начале 1990-х, и до 2000 года проблем с разрешением на строительство не было. “Они начались после того, когда МЖК «Академгородок» заключило договор о совместном участии в строительстве с “Жильеинвест-УКБ”, - заявила Н.ЛЫЧ. По ее словам, именно эта организация, а точнее структура образованная после ее реорганизации в 2004 году – ДГО “Жилье-Инвест”, станет правопреемником недостроенного объекта.

Н.ЛЫЧ также заявляет о том, что “Жильеинвест-УКБ” задолжало МЖК «Академгородок» около 50 млн. грн. “Еще в 2002 году наши партнеры не рассчитались с нами за полученные, согласно договору, квартиры в построенной части дома. По ценам 2002 года эта сумма составляла около 17 млн. грн, но сейчас, с учетом инфляции она должна составлять приблизительно 50 млн. грн.”, - сообщила Н.ЛЫЧ.

По словам представителя инвесторов Ирины ФИЛИС, “в случае доведения МЖК «Академгородок» до банкротства новый собственник недостроенного дома продаст это жилье другим людям по рыночной стоимости. Даже если нам вернут вложенные, еще в 200 году, деньги, то сейчас за них мы не сможем приобрести даже однокомнатную квартиру”, - добавила И.ФИЛИС. По ее словам, “многие семьи инвесторов, ожидая жилья, живут в ужасных условиях”.

Как отметил С.МЕЛЬНИЧЕНКО, “обманутые вкладчики со Святошинской площади обратились за помощью к «Коалиции участников Помаранчевой революции», поскольку дошли до отчаяния в попытке получить инвестированное жилье. Мы ознакомились с жилищными условиями большинства вкладчиков. Это малоимущие люди, многие из них в ожидании завершения строительства живут в съемных квартирах. Богатые бы плюнули на долгострой и забрали свои деньги. Беда в том, что цены на квартиры выросли в три раза и сумм, инвестированных много лет назад, сегодня не хватит для покупки самого дешевого жилья в столице», - сказал он.

С.МЕЛЬНИЧЕНКО выразил надежду, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сможет помочь инвесторам в решении их проблемы.

Как известно, 21 июня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил своему новому заместителю Владимиру ГОЛОВАЧУ создать и возглавить рабочую группу, которой поручено собрать полную информацию о проблеме объекта на Святошинской пл., 1.