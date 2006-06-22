ПРИНЦЕССА МОНАКО В ГОСТЯХ У КОБЗОВА

Принцесса Стефания посетит в качестве почетного гостя цирковое шоу, организатором которого выступит « Цирковой союз Кобзова».

«Цирк без границ»

Всеукраинская общественная организация «Цирковой союз Кобзова» и цирк «Кобзов», организуют проведение циркового шоу «Цирк без границ». Принцесса Стефания выступила с личной инициативой посетить наш цирк на Украине. Ее Высочество является президентом престижного циркового фестиваля в Монте-Карло, в котором принимали участие наши артисты, поэтому к делам цирка относится с интересом и вниманием.

На шоу также будут приглашены известные политики, бизнесмены, спортсмены, артисты эстрады и кино (нами разослано более 400 пригласительных).

Цирковая программа, которая будет представлена, разработана специально для этого шоу. В ней примут участие самые опытные артисты циркового союза и певица Марина Dia, которая представит песни из своего нового альбома.

Приглашаем Вас посетить наше шоу.

Где и когда

Состоится шоу 24 июня в помещении «ТЕРРИТОРИЯ-ШОУ».

По адресу: пр-т Победы 82, парк «Нивки».

Начало в 19:00.

По вопросам аккредитация и дополнительной информации обращаться к Гребенюку Вадиму:

+380 67 230-08-81

Пресс-служба «Циркового союза Кобзова»

www.kobzov.org.ua

vadim@kobzov.org.ua

Кратко о нас

ВОО «Цирковой союз Кобзова» основан в 2002 году. Президентом-основателем является Заслуженный работник культуры Украины Кобзов Н.Н.

Союз насчитывает 14 цирков-шапито. В нем состоят более 500 артистов и представители других цирковых профессий. Деятельность союза направлена на развитие и популяризацию циркового искусства. Постоянное участие в отечественных и международных цирковых фестивалях, организация благотворительных акций и концертов помогла нам обрести известность на Украине и за ее пределами.