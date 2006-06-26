Международное благотворительное учреждение “Центр национального возрождения им. С.Бандеры” начинает грантовую программу “Правда об УПА”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Центра Александр СЫЧ. По его словам, целью программы является распространение правдивой информации о национально-освободительной борьбе ОУН-УПА и содействие признанию этой борьбы на государственном уровне.

Как сказал А.СЫЧ, программой предусмотрено предоставление частичной финансовой поддержки общественным организациям, инициативным группам, отдельным лицам для выполнения проектов, тематика которых должна предусматривать распространение объективной информации о деятельности ОУН-УПА, развенчивание негативных мифов о национально-освободительной борьбе. “Помощь будет оказываться всем тем, кто может организовать процесс правдивого информирования о деятельности Украинской повстанческой армии”, - сказал он.

А.СЫЧ подчеркнул, что преимущество будет отдаваться предложениям, которые предусматривают деятельность в восточных и центральных областях Украины. “Речь идет о распространении информации в СМИ, в учебных заведениях через визуальные мероприятия – листовки, плакаты, брошюрки и прочее”, - добавил он.

Директор Центра сообщил, что для получения гранта претенденты должны направить по почте заявку и сопроводительные документы в определенной форме. Финансовый фонд программы формируется из собственных средств Центра и привлечения средств украинских меценатов и составляет на этот год 100 тыс. грн.

А.СЫЧ заметил, что расширенная информация об условиях конкурса находится на сайте: www.ukrnationalism.org.ua

Он также сообщил, что в состав экспертной комиссии входят последний командующий УПА Василий КУК, директор Львовского отделения Института археологии имени М.Грушевского НАН Украины Ярослав ДАШКЕВИЧ, председатель Провода ОУН Андрей ГАЙДАМАХА и представители организаторов и спонсоров программы.