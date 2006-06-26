Харьковская правозащитная группа констатирует, что пытки в Украине остаются распространенным явлением.

Как сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сопредседатель ХПГ, сопредседатель Общественного совета при МВД по вопросам обеспечения прав человека Евгений ЗАХАРОВ, по данным исследований, корни этой проблемы - во многих институтах и традициях отечественного уголовного судопроизводства. Среди самых выразительных причин - погоня по показателям расследованных дел, отсутствие системы эффективного расследования, большое количество латентных задержаний, отсутствие доступа к адвокату и врачу.

“Те 24 способа пыток, которые известны еще со времен Ежова и Берии, и сегодня достаточно крепко укоренены в практику органов дознания и следствия в Украине”, - сказал Е.ЗАХАРОВ.

В то же время он отметил изменения в отношении государственных органов к этим проблемам и большую готовность государства к сотрудничеству в этой сфере. В частности, отмечалась работа мобильных групп в системе МВД и создание общественных советов при самом министерстве и областных управлениях внутренних дел.

При поддержке Европейской Комиссии ХПГ реализует трехлетний проект “Кампания против пыток и жестокого обращения”, который закончится через неделю. Была создана сеть правозащитных организаций в Украине, Фонд профессиональной защиты жертв пыток, который начала работать 2,5 года назад, образовательные программы для судей и адвокатов. По словам Е.ЗАХАРОВА, проблема применения пыток стала публичной.

По информации руководителя программы ХПГ, адвоката Аркадия БУЩЕНКО, через Фонд профессиональной защиты жертв пыток более 100 человек получили квалифицированную правовую помощь. При финансовой поддержке Фонда были подготовлены заявления в Европейский суд по правам человека от имени 57 лиц. В Европейском суде было выиграно дело “Афанасьев против Украины”. В своем решении этот суд признал, что заявитель подвергся плохому обращению во время пребывания в райотделе милиции, а также неподобающее расследование его заявлений. Сейчас еще одно дело относительно пыток в милиции признано судом приемлемым, а семь дел находятся на коммуникации с правительством Украины.

Полковник милиции, кандидат юридических наук Олег МАРТЫНЕНКО сообщил, что разработано пособие для проведения специального курса по соблюдению прав человека для сотрудников милиции и высших учебных заведений.