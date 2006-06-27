AVentures Group планирует осенью выпустить двухлетние кредитные ноты (CLN) на 50 млн. долл.

Холдинг AVentures Group планирует в конце октября - начале ноября этого года произвести выпуск двухлетних кредитных нот (CLN) на 50 млн. долларов. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент холдинга AVentures Group Владимир КОЛОДЮК.

По его словам, доходность CLN планируется установить ориентировочно на уровне 12% годовых. По информации В.КОЛОДЮКА, компания также планирует в сентябре - октябре провести роад-шоу выпускаемых CLN.

Как отметил президент холдинга, в течение ближайших двух недель будет принято решение относительно того, кто выступит андеррайтером данного выпуска.

В.КОЛОДЮК также сообщил, что в конце 2007 - начале 2008 года AVentures Group также планирует произвести IPO, однако он отказался уточнить размер выпуска, отметив, что речь идет о «миноритарном пакете», размеры которого еще будут уточняться.

Справка УНИАН. Холдинг AVentures Group работает на украинском рынке IT-электроники с 1994 года. В настоящий момент в холдинг входят группа дистрибьюторских (Direct Line, Udicom, Service Master) и группа розничных компаний (Unitrade, City.com, melofon), а также компания по управлению коммерческой недвижимостью - TRE’n’D (Trade Real Estate and Development), консалтинговая компания B.zone.

Оборот AVentures Group в 2005 году составил 430 млн. долл., по итогам 2006 года планируется суммарный оборот в размере 1 млрд. долл.