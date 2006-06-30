Утвержденный проект строительства в Киеве Подольского моста не имеет альтернативы – эксперт

Утвержденный проект строительства Подольского моста, затрагивающий территорию нынешних Русановских садов, не имеет альтернативы. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН профессор Георгий ФУКС, в прошлом главный инженер «Киевсоюздорпроекта». (По проектам Г.ФУКСА в Киеве были построены Южный мост, мост Метро и Московский мост – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, Г.ФУКС также отметил, что «сейчас возникли несколько проектов, которые предполагают при строительстве Подольского мостового перехода обойти Русановские сады или же рыть тоннели метро под территорией садов, а автомобильную трассу пустить по верху». При этом эксперт убежден, что данные проекты не подлежат обсуждению, как заведомо ошибочные.

«Надо понимать, что строится целый комплекс - мостовой переход. Ни автодорожный мост, ни мост метро, а совмещенное движение под метрополитен и автотранспорт. Это принципиально важно, так как в совмещенном переходе, который уже строится и трасса которого незыблема, тоннельный вариант невозможен», - пояснил Г.ФУКС.

Он напомнил, что по проекту трасса проложена практически по прямой и выходит на бульвар Перова. «Все разговоры о том, что сады можно обойти, завернув трассу к проспекту Ватутина, который выходит на Московский мост, я считаю популистскими», - сказал Г.ФУКС.

По его словам, «сейчас через проспект Ватутина идет 115 тысяч автомобилей в сутки, а к ним хотят добавить еще 64 тысячи с Подольского перехода. На Ватутина и так сплошные пробки, а будет вообще коллапс и проблема только усугубится».

В то же время, отмечает Г.ФУКС, согласно утвержденному проекту Подольского моста, его трасса выйдет на бульвар Перова, являющийся удобной распределительной магистралью с шестью полосами движения. «Это позволит принять и распределить транспортный поток на две независимые дороги, когда один мост разгружает, а не перегружает другой», - подчеркнул он.

Что касается метро, то маршрут его прохождения через Подольский мост и далее по левому берегу Днепра является наиболее оптимальным, по мнению эксперта.

«До бульвара Перова оно идет соосно с автодорогой и продолжается дальше, расходясь на Троещину и Воскресенку. Первая очередь метро пойдет на 300-тысячную Троещину. Вторая очередь - на Воскресенку, где живет 120 тысяч человек, а в ближайшее время население этого перспективного района может возрасти до 200 тысяч. К тому же там располагается депо, без которого метро нормально работать не может. Все просчитано, оправдано и так завязано в градостроительной сети, что данная схема не может быть изменена», - сказал Г.ФУКС.

Он раскритиковал заседание Градостроительного совета Киева, на котором был рекомендован вариант строительства моста в обход Русановских садов.

«Данный вариант неприемлем, так как он исключает воскресенское направление метро, которое нужно не меньше, чем троещинское. Уже не говоря о том, куда девать построенные 500 метров мостового перехода», - считает эксперт.

Он также убежден, что проблему отселения владельцев садовых участков нельзя перекладывать на генподрядчика. «Его дело строить. Заказчик тоже не решит вопрос. Это прерогатива тех, у кого в руках распределение квартир, выделение денег на компенсацию и отвод земель. Я рад, что мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил о том, что берется лично решить проблему с отселением дачников», - добавил Г.ФУКС.

Эксперт категорически против варианта строительства моста, предполагающего строительство тоннеля метро под Русановскими садами.

По его мнению, «даже если условно забыть о деньгах и времени, разве можно отрывать одно сооружение от другого. В данном проекте специально предусмотрено, чтобы метрополитен и автодорога были объединены. Если же эстакадой, которая уже построена, «нырнуть» тоннелем под сады все равно более половины участков придется снести. Но даже если метро положить под землей, то остается автодорога. Если пустить ее поверху, тогда зачем рыть тоннель для метро. Получается просто парадоксальная ситуация, - подытожил Г.ФУКС.

Справка УНИАН. В соответствии с Генеральным планом развития города Киева Подольский мостовой переход станет самым крупным среди существующих 6 мостов через Днепр в столице Украины. Он соединит прямым транспортным сообщением правобережную часть города с Трухановым островом и районом левого берега "Воскресенка", разгрузит другие мосты в Киеве, обеспечит выход метрополитена из центральной части города на левобережные районы.

Длина мостового перехода будет составлять 7 км с тремя полосами для движения автотранспорта в каждом направлении и четырьмя станциями метрополитена, которые будут расположены на трассе мостового перехода. На мостовом переходе предусматриваются две транспортные развязки: одна на полуострове Рыбальском и одна - на Трухановом острове.

Сооружение мостового перехода началось 28 декабря 2003 года.