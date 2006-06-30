Американская организация “Украинский дар жизни” за 10 лет предоставила 15 млн. дол. на лечение украинских детей с болезнями сердца

Американская благотворительная организация “Украинский дар жизни” и ее партнеры за 10 лет деятельности в Украине предоставила около 15 млн. дол. на лечение болезней сердца у детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН директор программы “Детская операционная кардиозабота” Стефания АНДРЕ.

“Украинский дар жизни” - волонтерская организация, основана в 1996 году. Она уже десять лет занимается благотворительной деятельностью, отметила представитель организации Екатерина КУЗЬМА. Свою цель организация видит в создании высокопрофессиональной и самодостаточной педиатрической кардиологии в Украине, а также спасении детей, которые нуждаются в срочной операции на сердце.

С 1998 года “Украинский дар жизни” обеспечивает поставки в Украину информационных технологий, медицинского оборудования, медикаментов на сумму около 500 тыс. дол. ежегодно.

С июня 1997 года ”Украинский дар жизни” посодействовал проведению 106 операций, обеспечивая транспортировку детей в США. 96% из них живы, и угрозы их жизни нет.

С января 2000 года эта благотворительная организация также нашла спонсоров для проведения операций во Львовском хирургическом центре для 196 детей, а также обеспечила лечение в трех случаях осложнений болезней сердца у новорожденных, которых нельзя было транспортировать за границу для проведения операции.

Е.КУЗЬМА отметила, что организация решила помочь украинским детям потому, что имеет личный опыт помощи семье, ребенок которой имел опасную для жизни болезнь сердца.

Как отметила С.АНДРЕ, “Украинский дар жизни” реализовывает четыре программы: программа OpCURES предусматривает поставки современного медицинского оборудования и расходных материалов в Украину, где они эффективно используются для проведения операций для детей, нуждающихся в хирургическом вмешательстве. В рамках этой программы “Украинский дар жизни” также проводит переоборудование существующих медицинских помещений, повышает технологические возможности, предоставляя компьютеры и диагностическое оборудование, обеспечивая расходными материалами, включая хирургические инструменты, такие как хирургические очки.

Реализуя программу OpCOT, организация обеспечивает стажировку и повышение квалификации украинских врачей-кардиохирургов. Для этого установлены контакты с 4 медицинскими учебными институтами в США, на базе которых проводится наблюдение и изучение острых случаев, ознакомление украинских врачей с современным оборудованием, новейшими методами хирургии и послеоперационного досмотра. Другие две программы направлены на предоставление кардиопомощи детям в США и детям в Украине.