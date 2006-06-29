В 2005 году оборот компании «СНЕК Экспорт» составил около 120 млн. долл.

В 2005 году оборот ООО «СНЕК Экспорт» (ТМ «Козацька розвага», «Флинт», «Мачо») составил около 120 млн. долл. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор по маркетингу компании Сергей ПОЛИССКИЙ.

По его словам, в текущем году компания планирует увеличить объем продаж в среднем на 40%.

С.ПОЛИССКИЙ сообщил, что компания работает и над увеличением производственных мощностей. Так, с начала 2006 года мощности по производству сухариков были увеличены на 40% по сравнению с 2005 годом. При этом он добавил, что компания все равно испытывает дефицит производственных мощностей. Однако он не назвал планы по их увеличению, так как «это будет зависеть от рынка», - добавил менджер.

По информации С.ПОЛИССКОГО, в Украине рынок снеков оценивается в 300-400 млн. долл. и очень динамично развивается, его ежегодный рост составляет в среднем 30%.

На сегодня компания экспортирует около 10% произведенной продукции в такие страны, как Молдова, Казахстан, Приднестровье, начат экспорт в Россию. При этом к концу года компания хочет выйти на объем экспорта до 25% от производства, а в 2007 году планирует экспортировать 60-70% производимой продукции.

Кроме того, С.ПОЛИССКИЙ отметил, что на сегодня компания «направляет все усилия для капитализации компании».

Справка УНИАН. На сегодня ООО «СНЕК Экспорт» владеет 4 производственными площадками в Днепропетровске и Днепропетровской области. Акционерами компании являются два физических лица.