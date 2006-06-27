Всеукраинская организация инвалидов заявляет, что новые власти Кировограда незаконно лишили ее помещения

Всеукраинская организация инвалидов „Союз организаций инвалидов Украины” (ВОИ СОИУ) заявляет, что новоизбранные местные власти Кировограда лишили ее помещения в интересах “местного олигарха”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Кировоградской областной организации инвалидов ВОИ СОИУ Сергей ПОДОРОЖНЫЙ.

Он рассказал, что его организация была создана в 1999 году, включает 11 структурных подразделений в районах области и насчитывает около 17 тыс. членов. В декабре 2004 г. согласно решению Кировоградского городского совета облорганизации инвалидов было предоставлено помещение Центра медицинской диагностики и реабилитации (по проспекту Университетскому, 6), который на тот момент уже почти не действовал. Тогда же было оформлено соответствующее свидетельство на право собственности на комплекс зданий указанного Центра.

По информации С.ПОДОРОЖНОГО, СОИУ дало согласие на размещение в полученных помещениях Центра ранней реабилитации детей-инвалидов. В 2005 г. был завершен ремонт и оснащение Центра, на что было освоено почти 4 млн. грн. средств Госбюджета.

В мае этого года после полученного депутатского запроса Сергея БОНДАРЧУКА горсовет Кировограда принимает решение об отмене предыдущих решений: об оформлении права собственности комплекса зданий по проспекту Университетскому, 6 и о даче согласия на передачу этих помещений Центру медицинской диагностики и реабилитации.

С.ПОДОРОЖНЫЙ подчеркнул, что считает незаконным лишение его организации данных помещений, куда вложено 3,9 млн. бюджетных средств, обустроен центр, в котором проходят реабилитацию дети-инвалиды. “Я считаю, и не только я, и согласно законодательству это видно, что решение было принято незаконное. Нас не предупредили, не объяснили причины, почему забирают это помещение”, - сказал он. Во время этой сессии, по его словам, начальник юридического отдела горисполкома также подчеркивал, что принятие этих решений является незаконным, поскольку средства уже потрачены и их нельзя вернуть в госбюджет, Центр реабилитации действует, а кроме того, нарушается право собственности, потому что законодательством не предусмотрено изъятие из частной собственности в коммунальную без веских причин.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции председатель правления МПО „Международная Лига защиты прав граждан Украины” Эдуард БАГИРОВ, представляющий интересы ВОИ СОИУ, на сегодня свидетельство о праве собственности на указанные помещения уже выдано другой организации, которая “находится под местным олигархом”. По его словам, рассматривается два варианта использования помещений – сделать гостиницу, которая там существовала с самого начала, или офисный центр. “Этот местный олигарх, который имеет очень хорошие отношения с руководством города и с депутатами, за один день добился решения этого вопроса. За один день выносится решение и за один день выдается свидетельство на право собственности. И это, к сожалению, делает только что избранная местная власть, которая обещала, что все будет честно и справедливо”, - отметил Э.БАГИРОВ. По его словам, ВОИ СОИУ обратилась в судебные органы относительно принятых горсоветом решений. Кроме этого, Лига защиты обратилась по поводу нарушения прав организации инвалидов к мэру Кировограда Валерию КАЛЬЧЕНКО и к лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой разобраться в ситуации.

Отдельное обращение было сегодня направлено Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой-требованием, чтобы он направил соответствующих своих подчиненных для проверки на местах, почему до сих пор не расследуют уголовные дела на обращения СОИУ, связанные с хищением бюджетных средств, и препятствование законной деятельности общественной организации, сообщил Э.БАГИРОВ.

По убеждению председателя ВОИ СОИУ Василия НАЗАРЕНКО, случившееся - “это общая ситуация в государстве, когда завершается или продолжается перераспределение собственности”. “И в этих процессах принимают участие власть предержащие, те, кто имеет возможность скупать или разбирать остатки коммунальной или государственной собственности, используя для этого органы власти”, - добавил он.

В то же время В.НАЗАРЕНКО отметил, что возлагает большие надежды на новое правительство и комитеты Верховной Рады, которые будут созданы, “что они дойдут до этого вопроса и наведут определенный порядок”, - сказал он.