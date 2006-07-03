Презентация нового салона красоты DESSANGE в г. Киеве, приуроченная к празднованию 5-ти летия сети салонов красоты в Украине

В среду 5 июля 2006 г. в 16.00 в новом салоне красоты DESSANGE по адресу

ул. Владимирская, 49-А состоится пресс-конференция на тему: «Презентация нового салона красоты DESSANGE в г. Киеве, приуроченная к празднованию 5-ти летия сети салонов красоты в Украине».

Участники: Екатерина Бабичева (директор ООО «БАРСА», генеральный директор сети салонов красоты DESSANGE на Украине), Жак Дессанж (президент ТМ DESSANGE, Франция), Бернар Сагон (финансовый директор ТМ DESSANGE, Франция).

По окончании пресс-конференции - фуршет.

Следует отметить, приезд основателя ТМ DESSANGE Жака Дессанжа на Украину - событие всеукраинского значения! Открытие нового салона красоты всемирноизвестного французского бренда DESSANGE свидетельствует о тенденции укрепления экономической стабильности Украины на мировом рынке, а также развития и укрепления отношений Украина – Франция.

Империя красоты DESSANGE – самый известный в мире французский лейбл (90 %) в области парикмахерского искусства и средств по уходу за волосами.

Более 1000 салонов в 42 странах мира, в том числе во Франции, Японии, Италии, Швейцарии, Бельгии, Испании, России, Украине.

Ежедневно более 80 000 успешных женщин, доверяющих свой имидж салонам DESSANGE по всему миру.

6 престижных школ парикмахерского искусства в Париже, Брюсселе, Милане, Мадриде, Вашингтоне, Токио.

Салоны DESSANGE – признанный лидер в парикмахерском искусстве. Это, прежде всего стиль, который виден во всем – от дизайна интерьера до изящества причесок. Индивидуальность каждой женщины подчеркивается изысканной линией стрижки, тонкой игрой неповторимых цветовых нюансов, достигаемых особой техникой окрашивания и мелирования.

Уникальные услуги по уходу за волосами, эксклюзивные стрижки, разнообразные и эффективные программы по уходу за лицом и телом, экспресс программы для бизнесменов и бизнес-леди, программы для беременных, классический восточный хотстоун массаж, - неполный перечень услуг, представленных в сети салонов красоты.

История открытия сети салонов DESSANGE на Украине:

Мы рады пригласить Вас в империю красоты DESSANGE – мир Прекрасного, Храм утонченной красоты, „служители” которого поставили на алтарь красоту и индивидуальность каждого Клиента. На Украине первый салон красоты DESSANGE открылся в апреле 2002 года в г. Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 30 Б. Событием 2006 года стало открытие второго салона DESSANGE по адресу ул. Владимирская, 49 А. Новый салон гораздо свободнее и больше по площади, что создает оптимальные условия обслуживания клиентов. В новом салоне представлена эксклюзивная услуга сети салонов красоты DESSANGE – турецкая баня «Хамам».

Мастера сети салонов DESSANGE ежегодно проходят обучение в школе парикмахерского искусства DESSANGE в столице Франции, Париже. Дважды в год, в начале каждого сезона, они повышают свою квалификацию на тренингах, проводимых специалистами марки, пополняя свой арсенал новейшими технологиями и изучая последние тенденции моды.

Философия DESSANGE: Быть искренне внимательным к женщине, заставить ее поверить в свою красоту, подчеркнуть ее индивидуальность – вот главный лейтмотив Дома DESSANGE. В каком бы городе, в какой бы стране Вы ни посетили один из салонов, носящих имя DESSANG, Вы всегда окажетесь в изысканном мире, где вкус и стиль гармонично сочетаются с безупречной вежливостью и профессиональной заботой о Вашей красоте.

Концепция глобальной красоты, созданная Жаком Дессанжем, служит созданию гармоничного образа – продуманного сочетания прически, макияжа и индивидуальности каждой женщины. Средства и услуги по уходу за волосами, кожей головы, лица и тела, составляют комплексную программу Красоты и Здоровья в салонах JACQUES DESSANGE.

Вежливость, внимание, гостеприимство, высокий уровень мастерства и служение индивидуальности клиентов – основные принципы работы сети салонов DESSANGE. С первого дня открытия услуги сети салонов DESSANGE пользуются большим успехом, как у женщин, так и мужчин.

По окончании пресс-конференции - фуршет

Аккредитация журналистов: (044) 285-80-02, моб.тел.: 8-067-405-35-34, Svetlana@dessange.com.ua).

Контактое лицо: Венгрус Светлана, PR менеджер ТМ DESSANGE