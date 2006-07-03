Самая лучшая визовая система в консульствах Финляндии и Польши, а наименее удобная - Франции и Литвы - исследования

Самую лучшую визовую систему имеют консульства Финляндии и Польши, а наименее удобную - Франции и Литвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования «Мониторинг визовой политики стран Европейского Союза», проведенного в конце 2005-го года в консульствах стран-членов Европейского Союза, расположенные в Киеве, Кишиневе, Минске и Москве, которые обнародовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор проекта в Киеве Ирина СУШКО.

И.СУШКО отметила, что отличие визовой политики отдельных стран Шенгенского соглашения и стран ЕС является достаточно существенным: страны - новые члены ЕС намного реже отказывают в выдаче виз, чем консульства стран Шенгенской зоны. Кроме того, граждане РФ имеют самые большие шансы на получение визы, тогда как граждане Беларуси - наименьшие. По проценту отказов Украина стоит посередине, то есть украинцев по некоторым позициям опережают граждане Молдовы.

И.СУШКО отметила, что наибольшее влияние на оценку визовой процедуры имеет фактор обращения работников консульства к гражданам. “Такие факторы, как большие очереди, долгая продолжительность визовой процедуры, даже стоимость визы, не были существенными факторами, которые бы показывали обременительность визовой процедуры», - сказала она.

И.СУШКО отметила низкий уровень информирования граждан консульскими учреждениями, которое осуществляется через информационный стенд, телефон, Интернет, а также информирование сотрудником консульства. Самой слабой формой информирования оказался Интернет. Не все консульства могут обеспечить качественную информацию для тех, кто пользуется Интернетом, в частности, не все консульства предлагают визовую анкету в Интернете, кроме того, были случаи, когда распечатанную анкету консульства не принимали. В связи с этим существует необходимость развивать сферу информирования, связанную с Интернетом, а также есть потребность в других способах получения визовой анкеты и информации, прежде всего для граждан из отдаленных регионов, которые не имеют доступа к Интернету и которым очень далеко добираться до Киеве за необходимой информацией.

И.СУШКО также отметила, что наличие коммерческих структур, которые предлагают услуги в получении визы, свидетельствует о том, что консульские учреждения недостаточно работают в сфере информирования. В частности, во время исследования были выявлены случаи, когда коммерческие структуры продавали информацию, которая в консульствах предоставляется бесплатно. В частности, под консульством ФРГ представители коммерческих структур продают перечень визовых требований, который консульством предоставляется бесплатно. В то же время сами представители таких структур считают, что они помогают консульствам.

При этом И.СУШКО отметила, что именно работники коммерческих структур подсказывают гражданам, получившим отказ в выдаче визы, подать апелляцию.

Она отметила, что необходимость несколько раз посещать консульство является одной из причин обременительности визовой процедуры. Согласно исследованию, лишь один из 5 анкетированных смог забрать визу после первого визита в консульство, в остальных случаях заявителям необходимо было посещать консульство до 9 раз.

Исследователи также обратили внимание, что очереди являются абсолютно неотъемлемым элементом процесса получения визы. ”Если возле консульства нет больших очередей, то это не означает, что уровень продолжительности визового процесса короче, поскольку есть практика записи предварительно. Длительность визовой процедуры приблизительно является одинаковой”, - отметила И.СУШКО.

Как отметил в свою очередь заместитель директора Центра мира, конверсии и внешней политики Украины Александр СУШКО, в ситуации с визовой политикой стран ЕС следует понимать, что на уровне правящей элиты существует стереотип, что визовая система способна предотвратить проникновение большого количества нелегальных мигрантов, трансграничной преступности, сдержать контрабанду, впрочем, нет никаких достоверных доказательств, которые бы доказывали этот факт. “Нет никакой связи между наличием визового режима или его отсутствием, а также между разными степенями строгости визового режима и эффективностью проникновения или не проникновения трансграничной преступности», - сказал он.

А СУШКО отметил, что на сегодняшний день визовая политика руководствуется в основном предположениями, а не явными доказательными элементами.

Он отметил две проблемы, которые существуют в процессе выдачи виз для украинских граждан, - наивность и неосведомленность большого количества граждан, особенно с невысоким уровнем образования, а также указание неправдивой цели путешествия в страны ЕС.

“Мониторинг визовой политики стран Европейского Союза” является составной частью реализации программы Фонда Стефана БАТОРИЯ (Варшава) “Дружеская граница”.

В рамках проекта исследовались визовые системы Бельгии, Франции, Германии, Чешской Республики, Польши и Великобритании. Полученная систематизированная информация, касающаяся визовой политики исследуемых консульских учреждений стран ЕС в Киеве станет практическим аргументом для участников переговорного процесса ЕС и Украины по упрощению визового режима.