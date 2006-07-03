Жена полковника СБУ Крыжановского обвиняет председателя СБУ Дрижчаного в преследовании ее мужа

Жена полковника СБУ Валентина КРЫЖАНОВСКОГО Виктория КРЫЖАНОВСКАЯ обвиняет председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО в политическом преследовании ее мужа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.КРЫЖАНОВСКОЙ, 15 июня 2005 года группа вооруженных сотрудников подразделения МВД «Сокол» совершила нападение на нее прямо возле ее дома. «В ходе нападения мне приставили пистолет к голове и силой вытащили из машины», – заявила В.КРЫЖАНОВСКАЯ. Также, по ее словам, руководитель группы захвата заявил, что действует по указанию Генеральной прокуратуры.

Кроме этого, В.КРЫЖАНОВСКАЯ утверждает, что 2 сентября 2005 года сотрудники милиции незаконно задержали на несколько часов ее старшего сына Алексея.

«На все мои жалобы реакции – никакой! В такой стране я жить не хочу!», – говорит она.

В.КРЫЖАНОВСКАЯ рассказала, что ее муж ранее выехал из Украины в Россию, в город Тверь, где проживал и лечился. Она заявила, что в апреле 2006 года в этом городе на него было совершено нападение работниками украинской милиции, при этом один из них потерял свое служебное удостоверение.

После этого, как отмечает В.КРЫЖАНОВСКАЯ, ее муж в связи с опасностью его жизни решил обратиться в правоохранительные органы России и просить предоставить ему политическое убежище. В.КРЫЖАНОВСКАЯ добавила, что также обратилась к Президенту России Владимиру ПУТИНУ с просьбой предоставить ее семье политическое убежище.

В.КРЫЖАНОВСКАЯ заявила, что в связи с опубликованными в газете «Украина молодая» новыми фактами «преступлений ДРИЖЧАНОГО» она официально обратилась у Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и и.о. секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиру ГОРБУЛИНУ с просьбой объективно разобраться в сложившейся ситуации.

Как сообщал УНИАН, полковник СБУ в отставке В.КРЫЖАНОВСКИЙ 11 ноября 2005 года обвинил председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО в причастности к незаконной поставке в Китай гафния, попытке завладеть 435 млн. дол. со счетов экс-премьера Павла ЛАЗАРЕНКО и попытке ликвидации генерала СБУ Валерия КРАВЧЕНКО, который работал при Посольстве Украины в Германии.

И.ДРИЖЧАНЫЙ опроверг все эти обвинения.

В тот же день, 11 ноября, около 20.00 в Киеве на В.КРЫЖАНОВСКОГО было совершено вооруженное нападение. После покушения В.КРЫЖАНОВСКИЙ самостоятельно пришел в Киевский военный госпиталь, откуда исчез вечером 12 ноября.

В то же время следствие по делу нападения на полковника СБУ в отставке В.КРЫЖАНОВСКОГО не исключает, что это было инсценировкой.