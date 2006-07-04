Действующее законодательство в сфере госзакупок требует усовершенствования – эксперт

Действующее законодательство регулирующее сферу государственных закупок требует усовершенствования.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил вице-президент союза малых средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец.

По его словам, в ходе ряда «круглых» столов прошедших в июне при Антимонопольном комитете и Тендерной палате представители государственных учреждений и участников рынка сферы государственных закупок сформировали ряд принципиальных положений относительно изменения действующей редакции закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

В частности, по мнению участников «круглых» столов, необходимо увеличить порог ценовых показателей в сфере госзакупок для защиты отечественных производителей, а также усилить требования к обнародованию информации о торгах. Кроме того, участники рынка госзакупок считают, что необходимо усилить контроль общественных организаций за тратой государственных средств, а также усилить роль Тендерной палаты в сфере госзакупок.

«Учет данных предложений даст возможность предотвратить злоупотребления и позволит более прозрачно проводить государственные закупки», – сказал В. Быковец.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и других законодательных актов Украины» Верховная Рада приняла 15 декабря 2005 года. Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений.

В январе 2006 года Президент Украины ветировал этот закон. По мнению Президента, ряд его положений не соответствуют Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, законам «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О Счетной палате».

21 февраля Верховная Рада преодолела вето на Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» - «за» проголосовали 314 народных депутатов из 404, зарегистрированных в зале

10 марта В.ЮЩЕНКО его подписал.

В то же время, в связи с вступлением в действие изменений в закон о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства Министерство экономики Украины прогнозирует ухудшение макроэкономических показателей, даже развитие инфляционных процессов. Минэкономики считает, что изменения в законодательство о госзакупках может привести к дестабилизации работы государственных субъектов хозяйствования, поскольку распространяет на них тендерные процедуры.

В то же время, 21 апреля вице-президент Тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО заявил, что критика новой редакции закона о госзакупках связана с нежеланием чиновников отказываться от практики «откатов». По его словам, новый закон значительно ужесточил проведение тендерных процедур по закупке товаров и услуг государственными предприятиями, чем пресек возможность злоупотреблений при выборе поставщиков.