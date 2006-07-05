”Комстар-ОТС” приступил к реализации проекта развития бизнеса в Украине

Российский оператор связи «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» приступает к реализации планов по освоению украинского рынка. Расширение присутствия ком-пании на рынке фиксированной связи Украины планируется осуществить за счет реализации комплекса шагов, включающего опережающее освоение новых услуг благодаря строительству собственной мультисервисной сети NGN (MPLS).

Организационно-правовой площадкой для развития в Украине является ООО «КОМСТАР-Украина».

В рамках проекта компания планирует построить сеть следующего поколения (NGN), которая предполагает довести до каждого клиента оптическое волокно ( в отличие от традиционных сетей с медной «последней милей»), по которым будут предостав-лены не только все базовые услуги цифровой телефонии и широкополосный Интер-нет, но также современные комплексные услуги функционала уровня сетей нового поколения NGN как для корпоративного сектора (построение мульти-сервисных ча-стных сетей (VPN), интеграция ТDМ РВХ с VoIP сетями, корпоративная телефония, IP-Centrex и организация Call Centers), так и для частных лиц (IPTV, домашний кино-театр, игры, комплекс услуг Triple Play).

"Комстар-ОТС" передает украинскому оператору «КОМСТАР–Украина» не только корпоративные стандарты, охватывающие качество связи, ме-неджмента, но и высокие требования к социальной ответственности ком-пании.

Поэтому, руководством «КОМСТАР-Украина» было принято решение пре-доставить помощь в подготовке и проведении Чемпионата Европы и в дальнейшем оказывать поддержку авиамодельному спорту в Украине. Тем более, что деятельность компании перекликается с главной целью Федера-ции аэронавтики – налаживать связь между людьми во всем мире.