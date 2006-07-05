Чемпионат Европы по свободно летающим моделям. «Если кто-то и может что-нибудь изменить в нашем спорте, то это только Украина».

С 16 по 23 июля 2006 года в Украине будет проводиться Чемпионат Европы по свободнолетающим моделям в классах F1A, F1B, F1C.

Уже сегодня мы можем заявить о первом рекорде этого Чемпионата – он самый многочисленный по составу участников - 229 спортсменов из 29 стран.

Полеты будут судить одновременно 65 судей международного класса.

Организатор – Федерация авиамодельного спорта Украины, которая в составе Федерации авиационного спорта Украины представляет нашу страну в Международной Федерации Аэронавтики (FAI). C FAI сотрудничают такие известные организации как NASA, АНТК им. Антонова, Федерация Космонавтики России.

Чемпионат проводится при поддержке «КОМСТАР-Украина» - дочерней компании российского оператора связи «КОМСТАР-Объединенные Теле Системы»*.

Таким благородным шагом компания ознаменовала начало своей деятельности на украинском рынке.

Решение о выборе места проведения континентальных чемпионатов принимается в процессе голосования Авиамодельной Комиссии в штаб-квартире FAI в Лозанне (Швейцария).

История ЧЕ 2006 началась с довольно поздней Заявки на Чемпионат мира 2005, которая конкурировала с Аргентиной. Победила Аргентина. Но делегаты в тоже время единодушно выразили мнение, что следующие 2 Чемпионата (Европы и мира) должны пройти в Украине, помня о великолепном Чемпионате Евпопы 1994 г. в Киеве. Немаловажно и то, что уже много лет на Украине успешно проводятся этапы Кубков мира (в том числе и Одессе – «Кубок Черного моря»).

«Если кто-то и может что-нибудь изменить в нашем спорте, то это только Украина» - произнес после такого решения шведский спортсмен - Чемпион мира по моделям планеров.

И хотя, авиамоделизм не получил пока надлежащей известности в нашей стране, на мировом уровне украинская школа авиамоделизма (и в особенности свободного полета) признана одной из лучших и авторитетных.

Опыт, знания и секреты мастерства передаются от тренера к воспитаннику, от опытного спортсмена к начинающему.

Авиамоделизм - один из немногих видов спорта, где нет ограничений по гендерному и возрастному признаку.

Мужчины и женщины соревнуются вместе и во многих случаях опыт намного важнее физических данных.

На некоторых этапах Кубка мира можно увидеть участников, которые только через год пойдут в школу, и тех, кому далеко за 80. И обе эти категории часто составляют достойную категорию прославленным Чемпионам. В этом спорте почти каждый участник перед началом соревнований имеет шанс победить. И в этом заключается одна из его прелестей.

На Чемпионаты приезжают семьями, где наравне соревнуются сразу три поколения авиамоделистов.

МИД сейчас занимается разработкой программы по созданию положительного имиджа Украины в мире.

"Свободники" (спортсмены в свободно летающих классах) этот образ уже давно создали. Несмотря на все скандалы, Чернобыль, дороги и т.д. каждый год в Украину на этапы Кубков мира приезжают иностранцы не только из Европы далекой и близкой, но и из США, Канады, Австралии.

Как сказал старший тренер сборных команд Украины по авиамодельному спорту Валентин Мозырский: "Мы научили, в том числе невежественных в географии американцев, не путать Украину с Россией".

Однажды, еще ребенком, запустив в небо нескладно собранную модель, Вы, затаив дыхание, восторженно наблюдаете за ее свободным полетом.

"Свободникам" удается это необыкновенное состояние души сохранить на всю жизнь.

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*) Компания «КОМСТАР-Украина» планирует строительство в Украине телекоммуникационных сетей следующего поколения, по которым будут предоставлены не только все базовые услуги цифровой телефонии и широкополосный Интернет, но также современные комплексные услуги как для корпоративного сектора (построение мульти-сервисных частных сетей (VPN), интеграция ТDМ РВХ с VoIP сетями, корпоративная телефония, IP-Centrex и организация Call Centers), так и для частных лиц (IPTV, домашний кинотеатр, игры, комплекс услуг Triple Play).####

Общая информация о Международной федерации аэронавтики, об авиамоделизме.

(для справки)

Международная федерация аэронавтики FAI - некоммерческая, неправительствен-ная организация, объединяющая воздушные виды спорта:

полеты на воздушных шарах, общая авиация, планеризм, мотодельтапланеризм, парашютный спорт, авиамоделизм, высший пилотаж, авиационные рекорды, дель-тапланеризм и сверхлегкие летательные аппараты, воздушная акробатика.

Главная цель FAI - развитие во всем мире спортивной авиации и воздушных видов спорта.

Задача всех членов FAI – использовать международный дух аэронавтики для сбли-жения людей, взаимопонимания и дружбы, независимо от политической, расовой или религиозной принадлежности, что, возможно, сделает мир прочнее.

Авиамоделизм относится к техническим видам спорта.

Фактически все спортсмены соревнуются, отправляя в свободный полет модели сделанные собственноручно.

В этом спорте немалую роль играет технический прогресс. Скажем, сегодня есть модели с встроенным компьютером, который контролирует элероны в зависимости от заложенных данных (скорость и направление ветра, влажность, температура воз-духа). А для корпуса и крыльев используются сверхлегкие и прочные материалы, применяемые пока только в ракетостроении.

Вес моделей колеблется от 300 до 800 грамм.

Международные соревнования по свободнолетающим моделям проводятся в трех классах:

F1A – планер, запускаются в полет помощником спортсмена с руки, спортсмен под-нимает модель на высоту при помощи леера длиной 50 м и отпускает модель в са-мостоятельный полет.

Ограничения: общая площадь крыльев – 32-34 кв. дм; вес – не менее 410 г., длина леера – 50 м.

F1В – резиномоторная модель. Запускается из рук спортсмена, источником кинети-ческой энергии служит скрученная резиновая лента, которая отпускается и модель взлетает.

Ограничения : общая площадь крыльев – 17-19 кв.дм; вес – не менее 200 г., вес ре-зиномотора – не более 30 г.

F1С – таймерная модель. Запускается спортсменом и поднимается в воздух за счет энергии двигателя внутреннего сгорания, время работы мотора строго ограничено – 5 сек., после чего двигатель заглушается.

Ограничения: объем мотора – 2,5 куб. см, средний вес модели – 750 г.

Условия соревнований:

Модель должна соответствовать всем требованиям, определенным FAI, продер-жаться в воздухе 3 мин. Каждый спортсмен совершает 7 обязательных полетов. По-беждает спортсмен, набравший максимальное время.

В случае равенства очков назначаются дополнительные туры.

К месту проведения соревнований также предъявляются жесткие требования: ветер до 10 м/с, местность ровная, размер поля – не менее 9 га, не граничащий с лесопо-садками.

Почему авиамоделизм – это спорт?

Спортсмен участвует в 7 турах по 1 часу – всего 7 часов.

Модель улетает в среднем на 2 км, которые должен преодолеть спортсмен. Итого за 7 туров – 28 км. Температура воздуха – около 35 град С.

При этом необходимо хорошо ориентироваться на местности, хотя, сейчас исполь-зуются радиомаяки, облегчающие поиск.

Все это требует хорошей физической формы и выносливости.

В соревнованиях наравне с мужчинами участвуют и женщины, кроме того, в этом виде спорта нет ограничений по возрасту.

Например, самому младшему участнику Кубка мира едва исполнилось 6 лет, самому старшему – 83.

Присоединяйтесь!

Веб-сайты:

Международная федерация аэронавтики - www.fai.org

Чемпионат Европы 2006 - www.effc2006.com

Конт. Соколова Оксана

Тел.: (0482) 30 90 47, (067)483 84 52 , os@matrix.od.ua

факс: 8 048 717 89 86

ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ

Уважаемые господа,

Мы будем рады любой информационной поддержке, которую вы сможете оказать Чемпионату Европы по Авиамодельному спорту.

Приглашаем вас посетить эти соревнования в любой удобный день, который вы выберите из расписания.

В случае вашей заинтересованности просим вас заполнить заявку на аккредитацию и отправить ее по факсу или e-mail, указанным ниже.

Мы сделаем все возможное чтобы ваше пребывание в Одессе было комфортным и содержательным.

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Тел.: (0482) 30 90 47, (067) 483 84 52

Факс: (048) 717 89 86

e-mail: os@matrix.od.ua