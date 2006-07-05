Отсутствие механизма контроля принятия неправомерных решений судами способствует незаконному захвату предприятий – эксперты

Отсутствие механизма контроля принятия неправомерных решений судами способствует незаконному захвату предприятий. Такое мнение высказали руководители "захваченных" ведущих отечественных промышленных предприятий сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, председатель правления ОАО НПП “Сатурн” (г. Киев) Владимир ЧМИЛЬ сообщил, что за последние 8 месяцев предприятие стало мишенью для рейдеров, которые, нарушая нормы корпоративного права, пытаются дестабилизировать его работу. По его словам, к захвату "Сатурна" причастны лица и структуры, близкие к народному депутату Андрею ПОРТНОВУ.

"Такие люди не делают чести народному депутату…, ставят черные пятна на помаранчевой коалиции", – сказал В.ЧМИЛЬ.

В свою очередь, как отметил председатель правления и генеральный директор ЗАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод” Алексей ИОНОВ, к захвату завода также причастны структуры близкие к народным депутатам Константину ЖЕВАГО и Анжелике ЛАБУНСКОЙ.

"Сами рейдеры – депутаты… Отсутствует четкий механизм контроля за принятием неправомерных решений судов…", – добавил А.ИОНОВ.

В свою очередь, как отметил старший партнер адвокатской компании "Борщевский и партнеры" Юрий БОРЩЕВСКИЙ, по анализу его компании, только по пяти предприятиям, которые были захвачены рейдерами, выявлено, что по всех их делам фигурируют шесть судов, которые принимали заведомо неправомерные решения. "В этих судах идет систематическая направленная работа юристов по лишению собственности", – сказал юрист.

По его словам, это такие суды, как Франковский районный суд Львова, Голосеевский районный суд Киева, Комсомольский районный суд Херсонской области, Соломенский районный суд Киева, Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области. При этом он добавил, что из около 700 существующих в Украине районных судов фигурируют в делах только названные.

"Необходимо заставить работать те органы, которые осуществляют контроль над работой судов", - сказал Ю.БОРЩЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Украинский союз промышленников и предпринимателей обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой поручить компетентным органам изучить и обобщить все случаи незаконного силового захвата предприятий олигархическими кланами и разработать действенные меры для недопущения таких случаев в будущем.

По данным пресс-службы УСПП, предварительный анализ Комиссии УСПП подчеркивает типичный характер всех случаев незаконного силового захвата предприятий. “При этом повторяются схемы действия, когда районные суды выносят решения в интересах так называемых истцов при отсутствии представителей ответчика о смене руководства, отмене решений общих собраний акционеров или запрещении их проведения, перераспределении акций предприятия, расположенного в другом регионе. Подобные неправомерные действия давно определены соответствующими решениями Президиума Верховного суда как прямое вмешательство в хозяйственную деятельность”, – подчеркивает пресс-служба УСПП.

Справка УНИАН. По мнению экспертов в области инвестиционного бизнеса, на сегодня в Украине работает 24 компании-рейдера, специализирующиеся на захвате предприятий. Они также считают, что на сегодня в Украине отсутствует законодательство, регламентирующее поведение игроков во время сделок слияний и поглощений. Как результат, со стороны государства отсутствует контроль этого рынка, а поэтому большая часть захватов даже не классифицируются как таковые.