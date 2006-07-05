Презентовано издание “Верховная Рада Украины V созыва в лицах” с фотографиями и справочными данными о депутатах

В Киеве в информационном агентстве УНИАН сегодня состоялась презентация издания “Верховная Рада Украины V созыва в лицах” с фотографиями всех народных депутатов нового созыва и справочной информацией о них.

Издание является совместной работой общественных организаций “Бюро перспективных исследований и инициатив”, “Лаборатории социального анализа Ф4” и Комитета избирателей Украины.

Как сообщила председатель ГО “Бюро перспективных исследований и инициатив” Юлия СИНЯВСКАЯ, в книге 68 страниц с фотографиями 449 депутатов. Издана она тиражом в 2 тысячи экземпляров. Распространяться издание будет среди журналистов, экспертов и работников аппарата Верховной Рады Украины. Также ее можно будет приобрести у издателей.

По словам Ю.СИНЯВСКОЙ, возможно, в сентябре будет пополнение состава ВР, но оно будет незначительным, следовательно, этой книгой можно будет пользоваться все следующие 5 лет. В то же время, есть планы в начале третьей сессии ВР для удобства издать еще одну книгу с фотографиями – вторую часть справочника, в которой будут представлены народные депутаты по фракциям и комитетам, возможно, и по комиссиям, если они будут сформированы, отметила она. Конечно, сказала Ю.СИНЯВСКАЯ, в справочник уже будут включены фамилии новых депутатов, если они появятся.

По убеждению организаторов выхода книги, она поможет избирателям и журналистам быстрее познакомиться с новоизбранными депутатами и будет способствовать открытости власти.