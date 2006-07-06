16-23 июля в Одессе пройдет Чемпионат Европы по авиамодельному спорту

С 16 по 23 июля 2006 года в Одессе состоится Чемпионат Европы по свободнолетающим моделям класса F1A, F1B, F1C. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор чемпионата Виктор СТАМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.СТАМОВА, в чемпионате примут участие 29 европейских стран, из них 5 – страны СНГ (Украина и Россия) и Балтии.

«Уже сегодня мы можем заявить о первом рекорде этого чемпионата – он самый многочисленный по составу участников - 229 спортсменов из 29 стран», - сказал В.СТАМОВ.

Он также отметил, что организаторы надеялись на участие в чемпионате представителей Беларуси, Молдовы и Грузии, однако спортсмены из этих стран не смогут принять участие в связи с финансовыми трудностями.

По словам В.СТАМОВА, бюджет чемпионата составляет примерно 100 тыс. долл. – бюджет складывается из взносов участников и спонсорских взносов.

«Чемпионат проводится при поддержке «КОМСТАР-Украина» - дочерней компании российского оператора связи «КОМСТАР-Объединенные Теле Системы», который является генеральным спонсором чемпионата», - сказал он.

В.СТАМОВА отметил, что на чемпионате будут введены некоторые новшества, в частности, специально для чемпионата учреждены и изготовлены эксклюзивные переходные кубки для победителей, из них два имени авиаконструктора Олега АНТОНОВА и трагически погибшего летчика-испытателя Сергея ГОРБИКА, три кубка учреждены частными лицами.

Справка УНИАН. Организатор Чемпионата Европы в 2006 году – Федерация авиамодельного спорта Украины, которая в составе Федерации авиационного спорта Украины представляет нашу страну в Международной Федерации Аэронавтики (FAI). C FAI сотрудничают такие известные организации, как NASA, АНТК им. Антонова, Федерация Космонавтики России. Решение о выборе места проведения континентальных чемпионатов принимается в процессе голосования Авиамодельной Комиссии в штаб-квартире FAI в Лозанне (Швейцария).

Компания «КОМСТАР-Украина» планирует строительство в Украине телекоммуникационных сетей следующего поколения, по которым будут предоставлены не только все базовые услуги цифровой телефонии и широкополосный Интернет, но также современные комплексные услуги как для корпоративного сектора (построение мульти-сервисных частных сетей (VPN), интеграция ТDМ РВХ с VoIP сетями, корпоративная телефония, IP-Centrex и организация Call Centers), так и для частных лиц (IPTV, домашний кинотеатр, игры, комплекс услуг Triple Play).

Международная федерация аэронавтики FAI - некоммерческая, неправительственная организация, объединяющая воздушные виды спорта: полеты на воздушных шарах, общая авиация, планеризм, мотодельтапланеризм, парашютный спорт, авиамоделизм, высший пилотаж, авиационные рекорды, дельтапланеризм и сверхлегкие летательные аппараты, воздушная акробатика.

Главная цель FAI - развитие во всем мире спортивной авиации и воздушных видов спорта.