“Такі справи” рассчитывает до октября получить решение международного суда по своему иску против Украины

Издательский и полиграфический центр «Такі справи» рассчитывает в августе-октябре 2006 года получить решение Международного центра решения инвестиционных споров по иску генерального директора предприятия Александра ДАНИЛОВА против Украины с требованием возмещения ущерба в размере 74,5 миллиона долларов.

Об этом сообщил руководитель предприятия, брат генерального директора Сергей ДАНИЛОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«В Международном центре решения инвестиционных споров существует определенная процедура принятия решения – сначала дело регистрируется, назначается трибунал, проводятся устные слушания. После заседания, которое состоялось в январе этого года, решение может быть подготовлено начиная с августа и по октябрь», - сказал С.ДАНИЛОВ.

По его словам, сейчас с целью принуждения А.ДАНИЛОВА к отзыву своего иска налоговая милиция осуществляет давление на бывшее руководство предприятия и членов их семей. «Налоговая милиция выставила охрану возле больницы, в которой Александр (ДАНИЛОВ - УНИАН) проходит курс лечения по гепатиту», - пояснил он.

Кроме того, С.ДАНИЛОВ не исключил, что в дальнейшем представители налоговой службы могут «подбросить наркотики, фальшивые деньги или оружие».

Брат А.ДАНИЛОВА также сообщил, что предприятие «Такі справи» пока не получило ответа из Генеральной прокуратуры на требование народных депутатов Украины Андрея ПОРТНОВА и Святослава ОЛИЙНЫКА обратились к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО возбудить уголовное дело в отношении следователя налоговой милиции Соломенского района г.Киева Романа СКИРДЫ и некоторых других лиц.

В свою очередь, жена А.ДАНИЛОВА Наталья отметила, что Генеральная прокуратура не удовлетворила заявление об отводе следователя Р.СКИРДЫ. «Прокуратура не усмотрела нарушений, с которыми Александр (ДАНИЛОВ) был доставлен в суд на заседание, когда должен был решаться вопрос его ареста. Но суд отказал в такой мере пресечения», - сказала она.

Справка УНИАН. Конфликт между «Такими справами» и государством Украиной начался после того, как 2002 года «Такі справи» напечатали агитационные материалы для тогдашней оппозиции; ГНА Украины безосновательно назвала «Такі справи» участником противоправных действий и обвинила в “отмывании грязных денег”. Позже это заявление ГНА было признано украинским судом не соответствующим действительности. Действия налоговиков и других органов государственной власти нанесли значительный ущерб предприятию. Для возмещения нанесенного ущерба литовский инвестор «Таких справ» — ЗАО «Tokios Tokelės» - обратился с иском в Международный центр решения инвестиционных споров (Вашингтон), который зарегистрировал дело 20 декабря 2002 года. Сумма иска составляет 74,5 млн. долларов США. Итоговое заседание Трибунала по иску ЗАО “Tokios Tokelės” состоялось в Париже 16-19 января нынешнего года.

Народные депутаты обратились в генпрокуратуру после событий 15 июня, когда А.ДАНИЛОВ был насильственным образом доставлен в Соломенский суд Киева. На заседании суд отказался удовлетворить представление следователя Соломенской налоговой милиции Р.СКИРДЫ об изменении меры пресечения для А.ДАНИЛОВА с подписки о невыезде на содержание под стражей, при этом инициатор представления не доказал, что А.ДАНИЛОВ скрывается от следствия.

“Такі справи” оценивают действия налоговой милиции в одной плоскости с незаконной реанимацией уголовного дела против А.ДАНИЛОВА и объявление его в розыск, в то время как он открыто ходит на работу и исполняет функции депутата Киевсовета. А.ДАНИЛОВ расценил такие действия как продолжение шантажа и давления на предприятие с целью заставить его литовского инвестора - ЗАТ “Tokios Tokelės” - отказаться от иска к Государству Украина в Международном центре решения инвестиционных споров.