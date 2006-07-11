Пора объявляет о начале акции гражданского неповиновения до назначения другого спикера и формирования новой коалиции

Гражданская партия Пора объявила о начале акции гражданского неповиновения до назначения другого спикера Верховной Рады и формирования новой коалиции.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил член политсовета Поры Владислав КАСЬКИВ.

Он заявил, что Пора оценивает последние политические события в стране по формированию новой коалиции как прямую и чрезвычайную угрозу существованию Украинского государства, суверенитету и государственной целостности страны.

“Мы считаем формирование новой коалиции реванша изменой, поскольку Александр МОРОЗ вульгарно обманул своих избирателей”, - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

По его словам, Пора берет на себя сегодня ответственность остановить “антинародную деятельность депутатов ВР Украины, которые предали своих избирателей и подрывают национальные интересы Украины”.

В.КАСЬКИВ сообщил, что акция неповиновения будет иметь непрерывный характер. План действий предусматривает, прежде всего, пикетирование ВР “вплоть до возобновления народовластия в Украине”.

В официальном заявлении Поры отмечается, что этот созыв ВР не имеет права принимать никаких решений до тех пор, пока: не будет избран Конституционный суд Украины; пока ее председателем остается А.МОРОЗ и пока существует “преступный сговор между коммунистами, изменниками и сепаратистами, направленный на раскол Украины и изменение ее европейского выбора”.

В случае невыполнения указанных требований, Пора заявляет о необходимости роспуска этого парламента и проведения досрочных выборов.

Член политсовета ГП Пора Евгений ЗОЛОТАРЁВ подчеркнул, что акция начнется завтра рано утром, о времени будет дополнительно сообщено через СМИ. На улицы города планируется вывести от 2 до 3 тыс. активистов Поры.

“Мы будем осуществлять целую систему мер, направленных в первую очередь на ВР. Наши действия будут четко организованы, будут носить ненасильственный и законный характер. Поэтому всякую ответственность за возможные провокации мы возлагаем на наших политических оппонентов”, - сказал Е.ЗОЛОТАРЁВ.

По его информации, если вышеперечисленные требования Поры не будут выполнены, планируется, что фракции этой политической силы в местных советах будут инициировать обращение этих советов к Президенту с требованием роспуска нынешнего состава парламента.

На пресс-конференции В.КАСЬКИВ призвал политические силы, которые включили в свои списки “изменников”, ликвидировать свои списки и прекратить полномочия своих фракций в ВР.

Отдельно он подчеркнул, что Пора считает, что ответственность за возникновение ситуации должны нести помаранчевые политические силы, “которые, борясь за должности между собой, не смогли выполнить своей исторической миссии – объединить нацию и осуществить быстрые, радикальные реформы в Украине”.

По его мнению, досрочные парламентские выборы являются способом решения нынешней проблемы, но это является не самым лучшим и нежелательным сегодня для Украины.

“Прежде всего, это ухудшение политической стабильности в Украине, во-вторых, досрочные парламентские выборы могут привести к двухпартийной системе, а, по сути, не к двухпартийной системе, а к легализации и узакониванию регионального раскола Украины. Это те риски опасности, которые не обязательно должны осуществиться, но которые существуют в связи с перевыборами”, - отметил В.КАСЬКИВ. По его словам, Пора готова к новым выборам.