Пора объявляет о начале акции гражданского неповиновения до назначения другого спикера и формирования новой коалиции
Гражданская партия Пора объявила о начале акции гражданского неповиновения до назначения другого спикера Верховной Рады и формирования новой коалиции.
Гражданская партия Пора объявила о начале акции гражданского неповиновения до назначения другого спикера Верховной Рады и формирования новой коалиции.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил член политсовета Поры Владислав КАСЬКИВ.
Он заявил, что Пора оценивает последние политические события в стране по формированию новой коалиции как прямую и чрезвычайную угрозу существованию Украинского государства, суверенитету и государственной целостности страны.
“Мы считаем формирование новой коалиции реванша изменой, поскольку Александр МОРОЗ вульгарно обманул своих избирателей”, - подчеркнул В.КАСЬКИВ.
По его словам, Пора берет на себя сегодня ответственность остановить “антинародную деятельность депутатов ВР Украины, которые предали своих избирателей и подрывают национальные интересы Украины”.
В.КАСЬКИВ сообщил, что акция неповиновения будет иметь непрерывный характер. План действий предусматривает, прежде всего, пикетирование ВР “вплоть до возобновления народовластия в Украине”.
В официальном заявлении Поры отмечается, что этот созыв ВР не имеет права принимать никаких решений до тех пор, пока: не будет избран Конституционный суд Украины; пока ее председателем остается А.МОРОЗ и пока существует “преступный сговор между коммунистами, изменниками и сепаратистами, направленный на раскол Украины и изменение ее европейского выбора”.
В случае невыполнения указанных требований, Пора заявляет о необходимости роспуска этого парламента и проведения досрочных выборов.
Член политсовета ГП Пора Евгений ЗОЛОТАРЁВ подчеркнул, что акция начнется завтра рано утром, о времени будет дополнительно сообщено через СМИ. На улицы города планируется вывести от 2 до 3 тыс. активистов Поры.
“Мы будем осуществлять целую систему мер, направленных в первую очередь на ВР. Наши действия будут четко организованы, будут носить ненасильственный и законный характер. Поэтому всякую ответственность за возможные провокации мы возлагаем на наших политических оппонентов”, - сказал Е.ЗОЛОТАРЁВ.
По его информации, если вышеперечисленные требования Поры не будут выполнены, планируется, что фракции этой политической силы в местных советах будут инициировать обращение этих советов к Президенту с требованием роспуска нынешнего состава парламента.
На пресс-конференции В.КАСЬКИВ призвал политические силы, которые включили в свои списки “изменников”, ликвидировать свои списки и прекратить полномочия своих фракций в ВР.
Отдельно он подчеркнул, что Пора считает, что ответственность за возникновение ситуации должны нести помаранчевые политические силы, “которые, борясь за должности между собой, не смогли выполнить своей исторической миссии – объединить нацию и осуществить быстрые, радикальные реформы в Украине”.
По его мнению, досрочные парламентские выборы являются способом решения нынешней проблемы, но это является не самым лучшим и нежелательным сегодня для Украины.
“Прежде всего, это ухудшение политической стабильности в Украине, во-вторых, досрочные парламентские выборы могут привести к двухпартийной системе, а, по сути, не к двухпартийной системе, а к легализации и узакониванию регионального раскола Украины. Это те риски опасности, которые не обязательно должны осуществиться, но которые существуют в связи с перевыборами”, - отметил В.КАСЬКИВ. По его словам, Пора готова к новым выборам.