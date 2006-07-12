Руководство Киевской облорганизации СПУ считает раскольническими заявления относительно созыва внеочередного съезда СПУ

Первый секретарь Киевского обкома СПУ Василий СИЛЬЧЕНКО считает раскольническим заявление однопартийца Константина БОНДАРЕВА относительно созыва внеочередного съезда Социалистической партии Украины для принятия решения об исключении лидера СПУ Александра МОРОЗА из рядов партии.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе СПУ со ссылкой на В.СИЛЬЧЕНКО.

“Заявление Константина БОНДАРЕВА в СМИ дискредитирует руководство и Социалистическую партию Украины в глазах избирателей в угоду политическим оппонентам и противоречит общей позиции партии и нарушает решение фракции «Социалисты Киевщины» в областном совете», - сказал В.СИЛЬЧЕНКО.

Как сообщает пресс-служба, сегодня во время заседания внеочередного Пленума Киевского комитета СПУ принято постановление, согласно которому “действия К.БОНДАРЕВА признаны деструктивными и несовместимыми с пребыванием в партии Социалистическая партия Украины”. Пленум Киевского комитета СПУ также постановил исключить К.БОНДАРЕВА из членов партии и из состава областного комитета.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя Киевского областного совета, депутат от СПУ Константин БОНДАРЕВ заявил, что рядовые социалисты намерены инициировать проведение внеочередной конференции Социалистической партии Украины (СПУ) для принятия решения об исключении из своих рядов лидера партии, председателя Верховной рады Украины Александра МОРОЗА.

«Устав партии предусматривает такую процедуру. Сейчас создана инициативная группа по юридическому оформлению такого решения. МОРОЗ разменял интересы избирателей на портфели. Мы будем призывать однопартийцев собраться и принять решение об исключении МОРОЗА из состава СПУ», - сказал К.БОНДАРЕВ. Он также сообщил, что 3 из 14 депутатов от СПУ в Киевоблсовете вышли из состава фракции социалистов, а Ривненская областная организация партии самораспустилась после того, как фракция СПУ в Верховной Раде подписала соглашение о создании антикризисной коалиции с Партией регионов и Коммунистической партией Украины.