В Киеве, учитывая количество нарко- и алкоголезависимых, лечебные и реабилитационные услуги являются недоступными – мониторинг

В Киеве, учитывая количество нарко- и алкоголезависимых, лечебные и реабилитационные услуги являются недоступными.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор общественной организации «Феникс» Ирина КОРОЛЬ, презентуя отчет организации по результатам независимого общественного мониторинга государственной наркологической службы.

Отчет построен на основе опроса пациентов, родственников, медицинских и социальных работников, изучения законодательной базы и анализа обращений граждан к социально-наркологическим приемным города (Межведомственное подразделение Киевской городской клинической наркологической больницы «Социотерапия» и Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи).

“Государственная наркологическая помощь в Киеве практически не доступна, она бесплатна, но "мест нет"”, - отметила И.КОРОЛЬ.

По ее информации, в столице бесплатную медицинскую помощь населению фактически оказывает только коммунальная больница “Социотерапия”. Остальные медицинские учреждения города независимо от форм их собственности, в т.ч. и учреждения коммунальной собственности, предоставляют коммерческие медицинские наркологические услуги, которыми могут пользоваться только люди богатые.

Относительно выведения из запоя, что является необходимой предпосылкой любой мотивационно-реабилитационной работы с алкоголиком, поскольку для лечения человек должен быть трезвым и адекватным, И.КОРОЛЬ сообщила о наличии только 35-ти койко-мест на весь Киев, из которых 5 – реанимационные. По ее словам, на один телефон социально-наркологической приемной на протяжении суток может поступить свыше 12 телефонных обращений о необходимости выведения из запоя, кроме этого есть госпитализация с алкогольным психозом через психиатрическую скорую. По неофициальным данным, приведенным директором «Феникса», в городе количество больных алкоголизмом превышает 60 тыс., поэтому такое количество койко-мест для выведения из запоя является “просто смешным”.

Относительно стационарного лечения для наркозависимых, которое обеспечивает изоляцию от наркотиков, то по информации И.КОРОЛЬ, в “Социотерапии” есть только 150 койко-мест. Для того, чтобы попасть в стационар, необходимо пройти обследование в поликлинике по месту жительства и стать на очередь в стационар, для чего необходимо начать амбулаторное лечение. “Все это является преградами для лечения, поскольку наркобольные часто являются социально дезадаптированными и из-за своей болезни боятся обращаться в официальные учреждения”, - отметила она.

Согласно данным отчета, система диспансерного надзора за бывшими нарко- и алкоголезависимыми по месту жительства в районах на практике почти отсутствует.

Возможность пройти социально-психологическую реабилитацию для алкоголезависимых предоставляет лишь одна государственная (бесплатная для больных) стационарная программа реабилитации – ЛРК “Вита” и ТС “Мариина школа” как ее продолжение, рассчитанная на 50 пациентов. Также существует одна вечерняя амбулаторная реабилитационная программа, рассчитанная на 15-20 человек.

Для наркозависимых есть возможность пройти долговременную реабилитацию в ТС “Мариина школа” и воспользоваться амбулаторной программой ГО “Шаг за шагом”. Это те программы, где есть государственные средства. Остальные реабилитационные программы являются платными и стоят от 300 у.е. в месяц.

Кроме того, как отметила И.КОРОЛЬ, в городе нет специальных программ для лечения детей и подростков; отсутствует сотрудничество органов МВД, здравоохранения и социальных служб относительно выявления и лечения лиц, страдающих наркоманией и хроническим алкоголизмом; не обеспечен открытый доступ к информации относительно условий оказания помощи коммунальными лечебным учреждениям с тем, чтобы сделать невозможным злоупотребления правами пациентов.

Учитывая изложенное, специалисты заявляют о необходимости немедленного решения указанных проблем, срочном увеличении количества наркологических стационарных больничных коек, которые финансируются за счет городского бюджета, обеспечение функционирования системы диспансерного надзора за больными и предлагают создать в Киеве государственный центр ресоциализации наркозависимой молодежи.

Согласно неофициальным данным, приведенным в отчете “Фениксу”, каждый десятый гражданин Украины в возрасте старше 11 лет – алкоголик; 2-3% населения Украины страдает наркоманией, но эти цифры являются не точными, поскольку не существует достоверной статистики, и эти показатели могут быть выше.